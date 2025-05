Deco habló sobre la renovación de Lamine Yamal: “No ha pedido ser el mejor pagado”

La temporada 2024/2025 de Lamine Yamal con el FC Barcelona fue totalmente consagratoria. El joven extremo español terminó el año con 18 goles y 25 asistencias, lo que incluso lo mete en la discusión para llevarse el Balón de Oro en unos meses.

Esto pone a Yamal como la nueva cara del FC Barcelona y el club empieza a hacer los labores para extenderle el contrato al joven futbolista, pues su vínculo contractual con el equipo terminará al final de la próxima temporada.

Ante la necesidad del equipo catalán y la excelente temporada que viene de tener el jugador. Algunos rumores han empezado a surgir en torno a esta renovación, pues algunos medios aseguran que Yamal habría pedido ser el mejor pagado de la plantilla para poder renovar con el club.

Lamine Yamal celebra tras marcarle al Villarreal en LaLiga española. Crédito: Joan Monfort | AP

Estos rumores fueron desestimados por el mismo Deco, director deportivo del FC Barcelona, quien en una reciente entrevista para el Diario Marca dejó clara la situación actual del club con Lamine Yamal.

“No ha pedido ser el mejor pagado de la plantilla. No voy a hablar públicamente de los contratos de los jugadores. Lamine no ha pedido nada. Su prioridad no es ser el mejor pagado de la plantilla”, inició el exjugador del club y ahora dirigente.

Deco además actualizó sobre como va la renovación de Yamal para seguir más allá de 2026 en el FC Barcelona. “Va por buen camino la renovación. A Lamine lo veo con una madurez fuera de lo normal. Tenemos que estar contentos y disfrutar, porque no es normal que pase algo así“, afirmó.

Con solo 17 años Yamal percibe un salario en el FC Barcelona de $1.8 millones de dólares por temporada. Esto podría cambiar si firma una extensión con el equipo, aunque no al punto de pasar los $30 millones de dólares, cifra aproximada que percibe Robert Lewandowski como mejor pagado de la plantilla.

“Un jugador tiene que tener el contrato que sea justo. Hay que adecuarlo a la realidad que es. No es importante si es el mejor pagado, tiene que ser de los más importantes que pagamos”, cerró Deco para explicar la situación de contrato de Yamal y su posible extensión.

