Trump anticipa “cosas extraordinarias” tras reunión con Xi y destaca la “superinteligencia artificial”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este viernes de “muy productivo” su encuentro con el mandatario chino, Xi Jinping, y anticipó que habrá “cosas extraordinarias” como resultado de las conversaciones entre ambas potencias.

“Una reunión muy productiva con el presidente Xi, tanto para Estados Unidos como para China. Van a pasar cosas extraordinarias”, escribió Trump en su red Truth Social, en el último día de la visita oficial de tres días de Xi a Estados Unidos.

La inteligencia artificial estuvo entre los principales asuntos abordados por ambos mandatarios, aunque hasta ahora no se ha anunciado un acuerdo concreto sobre el desarrollo de esta tecnología.

Trump destacó además que Xi recibió favorablemente su propuesta de sustituir el término “inteligencia artificial” por “superinteligencia”.

“Al igual que a casi todo el mundo, le pareció bien cambiar el nombre —poco preciso e inadecuado— de ‘inteligencia artificial’ por uno mucho más exacto e importante: ‘superinteligencia'”, afirmó el presidente estadounidense al referirse también a la cena de honor que ofreció el jueves en la Casa Blanca.

Al encuentro asistieron algunos de los principales ejecutivos de la industria tecnológica estadounidense, entre ellos Elon Musk, de xAI; Sam Altman, de OpenAI; Jensen Huang, de Nvidia; Tim Cook, de Apple; Sundar Pichai, de Alphabet; Jeff Bezos, de Amazon, y Michael Dell, de Dell Technologies.

El consejero delegado de Anthropic, Dario Amodei, no participó en la cena. La empresa ha defendido medidas para controlar los riesgos asociados con el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial cada vez más avanzados.

Trump ha descartado reducir el ritmo de desarrollo de la IA en Estados Unidos al considerar que su país mantiene actualmente la ventaja frente a China.

El jueves, antes de su reunión con Xi, el mandatario estadounidense afirmó que la “superinteligencia” sería un asunto central de las conversaciones y sugirió que Washington y Pekín coinciden en no frenar el desarrollo de esta tecnología.

Trump y Xi extienden la tregua comercial

La reunión también se produjo en medio de las negociaciones comerciales entre Washington y Pekín. Ambos gobiernos acordaron extender hasta el 10 de enero la tregua arancelaria vigente, lo que permite contener parte de la escalada comercial entre las dos potencias.

El entendimiento contempla además la suspensión de algunas restricciones relacionadas con las tierras raras y productos de alta tecnología.

La visita de Xi a Estados Unidos concluyó este viernes, después de tres días de actividades y reuniones en las que la relación comercial y tecnológica entre ambos países ocupó un lugar central.

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