Papa León XIV festeja clasificación de White Sox a playoffs de MLB: “Pasan milagros”

Los White Sox aseguraron un boleto a la postemporada el jueves, algo que pocos fuera del clubhouse del equipo del Sur de Chicago habrían esperado al inicio de la campaña.

Ha sido un repunte asombroso para un club que impuso un récord para la Era Moderna con 121 derrotas en el 2024 y perdió otros 102 juegos en el 2025. Incluso podría calificarse como un cambio milagroso. Y resulta que los Medias Blancas tienen a un seguidor que sabe algo sobre milagros.

Durante un vuelo en el avión papal el viernes, un reportero le preguntó al Papa León XIV si consideraba que la temporada del 2026 de los White Sox era un milagro.

“Sin comentarios. Pasan milagros”, respondió con una sonrisa. ”Grandes cosas suceden en Chicago”.

Los dos equipos de Chicago clasificados

Pope Leo on if he had anything to do with the White Sox making the postseason pic.twitter.com/IhSyHcvSef — Drake Bentley (@drake_bentley) September 25, 2026

La bendición alcanzó para los dos lados de Chicago.

En la primera temporada completa de Grandes Ligas desde que León XIV, nacido en la zona de Chicago, se convirtió en Papa, los White Sox y los Cachorros aseguraron su clasificación a los playoffs con apenas unos minutos de diferencia y transformaron la jornada en una fiesta para toda la ciudad.

La coincidencia tuvo un ingrediente especial porque Robert Prevost, nombre secular de León XIV, es un reconocido aficionado de los White Sox y ha mantenido durante años su vínculo con el equipo del South Side.

Pero esta vez la supuesta “bendición” no distinguió rivalidades.

Mientras los White Sox completaron una de las transformaciones más llamativas de las últimas temporadas, los Cachorros hicieron lo propio del otro lado de la ciudad y también garantizaron su presencia en octubre.

Es apenas la cuarta ocasión en que las dos franquicias de Chicago avanzan a la postemporada durante una misma campaña y la primera en que ambas aseguran matemáticamente su clasificación el mismo día.

White Sox regalaron gorros con forma de mitra papal

Los White Sox convirtieron el Rate Field en una fiesta única el pasado martes 11 de agosto, cuando estaba previsto distribuir unos 40,000 gorros con forma de mitra papal en homenaje al Papa León XIV, originario de Dolton, Illinois, y fanático declarado de los Medias Blancas desde la infancia.

La respuesta de la afición fue simplemente espectacular. 38,113 personas llenaron el estadio, la mayor multitud de la temporada para la organización y apenas el noveno sold out del año, desafiando incluso los pronósticos de mal tiempo.

The White Sox are using tonight's Pope hat giveaway as their home run celebration ? https://t.co/yjfUO6nJWB pic.twitter.com/EfmnZd0b2z — MLB (@MLB) August 12, 2026

Lo que comenzó como una promoción limitada a un paquete especial de boletos se transformó, por pura demanda popular, en un regalo para todos los asistentes.

El diseño del gorro replicaba la tradicional mitra papal con el logotipo de los White Sox en el centro, una fusión tan inesperada como entrañable entre los símbolos religiosos y la identidad del equipo. Miles de aficionados lucieron sus gorras desde el primer lanzamiento, que estuvo a cargo de una religiosa invitada especialmente para la ocasión, dándole al evento un toque solemne sin perder el ambiente festivo.

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