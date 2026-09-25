“La Casa de los Famosos México 4”: ¿Brianda se siente traicionada por Memo y Yahir?

“La Casa de los Famosos México 4” se encuentra en su etapa final y esta semana se vivió la última nominación previa a los días decisivos, lo que generó un sentimiento de decepción de Brianda Deyanara hacia Memo Schutz y Yahir.

En primera instancia, la jefa les indicó a cada uno de los habitantes que no revelaran sus respectivos votos, pero al día siguiente, la producción les mostró el video para que supieran por quién votó cada uno, respetando la transparencia del juego en estas instancias.

Brianda llora por lo que hicieron Memo y Yahir

Lo que Brianda no se esperaba es que los dos hombres que han sido catalogados como los más caballerosos en esta temporada: Yahir y Memo Schutz le mintieran al decirle que habían votado para que ella fuera finalista y no fue así.

Karina le consultó a Brianda qué tenía al notarla triste y esta le confesó con los ojos aguados: “Estoy así porque ayer Yahir y Memo habían dicho que me habían dado puntos y no fue así“. Probablemente se refería a los tres puntos, debido a que el comentarista deportivo le dio un punto, aunque el cantante votó en positivo por Ernesto (3), Karina (2) y Memo (1).

No obstante, aseguró que lo que la hizo sentir mal fue que le mintieran. Brianda, en su votación, le dio tres puntos a Memo, dos a Yahir y uno a Karina. Además, dijo frente a las cámaras que le gustaría que Memo fuese uno de los finalistas esta temporada.

Aunado a eso, parece sentirse un poco sola, debido a que la mayoría pide votos para otros compañeros, menos para ella.

Este viernes habrá un nuevo finalista

Dentro de pocas horas, se llevará a cabo un nuevo reto de robo de salvación, donde se conocerá al cuarto finalista, que acompañaría a Mariana, Karina y Yahir.

Justamente, Brianda es una de las que tiene la oportunidad de ganarlo y Memo le deseó suerte en esa misión. “La Casa de los Famosos México 4” está en su recta final y los habitantes están dando lo último que les queda para quedarse con el maletín de los cuatro millones de pesos.

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