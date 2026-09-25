Mbappé salió lesionado en debut de Zidane como DT de Francia

Zinedine Zidane comenzó su camino al frente de la selección absoluta de Francia con una victoria 0-1 ante Turquía en el compromiso correspondiente a la UEFA Nations League, resultado eclipsado por la preocupación en torno a la salud de su capitán y referente ofensivo, Kylian Mbappé.

El atacante del Real Madrid anotó el único tanto del encuentro antes de retirarse lesionado del terreno de juego con evidentes gestos de dolor en su rodilla izquierda. La paridad se rompió al inicio del tiempo complementario cuando Michael Olise filtró un pase preciso para Mbappé, quien sacó un derechazo desde la frontera del área para batir al meta Ugurcan Cakir.

Sin embargo, en la misma acción del remate, el estelar delantero sintió un pinchazo sin mediación de impacto rival, tomándose la articulación y solicitando el cambio para dar paso a Désiré Doué antes de la hora de partido.

A la baja de su capitán se sumó el retiro prematuro de Michael Olise por molestias físicas, lo que obligó a Francia a replegarse y sostener la ventaja mediante un ejercicio de contención defensiva. Las opciones locales de igualar el marcador se diluyeron a cinco minutos del pitazo final, cuando el portero Cakir fue expulsado tras revisar el VAR por interceptar con la mano fuera del área un mano a mano frente a Bradley Barcola.

Pese a jugar los instantes finales en superioridad numérica, la expedición francesa abandonó el recinto con sensaciones encontradas a la espera del parte médico oficial que determine la gravedad de la articulación de Mbappé.

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