Hailey Bieber revela que sufrió una hemorragia postparto y lo difícil que fue dar a luz a su hijo Jack Blues

Esta semana, Hailey Bieber abrió su corazón y sorprendió al contar lo difícil y aterrador que fue su camino hacia la maternidad. En una entrevista sin filtros para la revista Vogue, la modelo de 28 años reveló que, tras dar a luz a su hijo, Jack Blues, junto a su esposo Justin Bieber, vivió uno de los momentos más delicados de su vida al sufrir una hemorragia postparto.

Según explicó Hailey, el parto fue largo, doloroso y sin anestesia.

“Dar a luz fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Fue una locura. No fue nada divertido. Me rompieron la fuente. Entré en labor de parto y estuve de parto durante unas horas. Sin epidural, nada”, contó.

Todo empezó cuando a las 39 semanas de embarazo, comenzó a perder líquido amniótico y tuvieron que inducirle el parto. Lo que vino después fue un maratón de 18 horas, pero lo más duro estaba aún por llegar: una hemorragia severa tras el nacimiento de Jack.

Para quienes no lo saben, esto significa un sangrado excesivo después del parto, algo que, según la Clínica Cleveland, ocurre en 1 a 5 de cada 100 partos y puede llegar a ser mortal si no se trata a tiempo.

“Confío mi vida a mi doctora”, dijo Hailey. “Y por eso tenía la tranquilidad de saber que nunca dejaría que me pasara nada. Pero sangraba mucho, y la gente se muere, y ese pensamiento me viene a la mente”.

Hablando sobre su complicada etapa postparto, Hailey dijo que fue “el momento más delicado” que ha vivido, y cómo esto aparentemente también trajo cambios en su relación con Justin.

“De repente, tu pareja te ve como: ‘Mi mujer es una diosa. Una superheroína. Yo nunca podría hacer lo que ella’. Al menos ese fue mi caso”, compartió, aunque también reconoció que su propia mirada hacia Justin cambió. “Ves a tu pareja de una manera muy diferente”, dijo, aunque también aclaró que el cantante es “un padre increíble”.

La etapa postparto también trajo consigo otra batalla emocional. Hailey admitió haber luchado con dismorfia corporal y con la presión constante de verse bien, incluso después algo tan difícil.

“Me costaba reconocerme frente al espejo. Luego acepté que no hay un ‘volver a lo de antes’. Es otra versión de ti, y tuve que aceptarlo para poder avanzar”, dijo.

“Todos los días tengo que hablar conmigo misma, en plan, ‘Hailey, tuviste un bebé. Has hecho crecer a un ser humano. Has dado a luz a un humano. No pasa nada. Date permiso. Date tiempo’”, agregó.

Hailey Biber y Justin Bieber se casaron en una boda civil secreta en Nueva York en septiembre de 2018. Luego, celebraron una boda religiosa en Carolina del Sur el 30 de septiembre de 2019. El 22 de agosto de 2024 se convirtieron en padres de su hijo Jack Blues.

Sigue leyendo: