Sin lápida ni flores: los misteriosos detalles del entierro de Gene Hackman

Hace unas semanas se dio a conocer que el legendario actor Gene Hackman y su mujer, Betsy Arakawa habían sido enterrados en secreto en Nuevo México, pero ahora salieron a la luz nuevos detalles de la despedida de una de las estrellas más recordadas de la década de los 60.

El intérprete de ‘Sin perdón’ fue encontrado muerto junto a su mujer, quien perdió la vida a causa de un hantavirus pulmonar, una rara enfermedad transmitida por roedores, el pasado 18 de febrero en su casa ubicada en Nuevo México.

Gene, quien padecía Alzheimer avanzado, habría deambulado sin rumbo por la casa tras la muerte de su pareja, aparentemente sin comprender lo sucedido, hasta que finalmente perdió la vida.

El secreto de su entierro

De acuerdo con ‘Daily Mail’, ni siquiera algunos trabajadores del cementerio Santa Fe Memorial Gardens, en Nuevo México, sabían a quién estaban sepultando, cuando se efectuó la ceremonia el pasado 16 de abril, casi 2 meses después de su muerte.

Al último adiós habrían asistido sus tres hijos: Christopher, Elizabeth y Leslie, quienes ordenaron que el funeral se mantuviera fuera del alcance de la prensa, para alejar la cobertura mediática y tampoco realizaron homenaje a Hackman.

Uno de los detalles más escalofriantes, para muchos, es que su tumba es una parcela de tierra sin lápida y pasa completamente desapercibida en Santa Fe Memorial Gardens.

Uno de los periodistas del tabloide visitó el cementerio y le indicaron “una parcela de tierra de un metro cuadrado al lado de un camino de grava” y en la tumba solo se encontraba “un libro de tapas blandas negro sostenido por dos conchas marinas” y el título rezaba “Women Who Run With the Wolves”, no había ni siquiera flores.

Hackman, ganador de dos premios Oscar, y su mujer, la pianista Arakawa fueron enterrados bajo estas condiciones debido a una solicitud de privacidad realizada por los hijos de Hackman, producto de su primer matrimonio con Faye Maltese.

Este entierro íntimo refleja el deseo de la familia de resguardar la privacidad en medio de un momento doloroso y complejo. Aunque Hackman fue una figura emblemática del cine estadounidense, sus últimos años transcurrieron en un perfil bajo, y la simplicidad de su tumba parece reflejar esa faceta más reservada.

Tensiones familiares y un testamento

Las tensiones familiares han sido objeto de especulación, en parte debido a que Hackman excluyó a sus hijos del testamento, dejando toda su fortuna, valorada en aproximadamente 80 millones de dólares, únicamente a su esposa Arakawa.

Con la muerte previa de Arakawa, su esposa durante los últimos 33 años de vida de ambos, el destino de esta herencia quedó en un limbo legal que podría haber influido en la decisión de optar por un entierro tan discreto.

La posibilidad de que los hijos fueran completamente excluidos del testamento ha dejado abierta la puerta a enfrentamientos judiciales. Hay algunos vacíos legales que podrían dar pie a reclamos, ya que Arakawa también falleció.