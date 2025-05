Yolanda Andrade sorprende al volver a hablar tras problemas de salud

Pepillo Origel sorprendió al compartir un video donde aparece acompañado de Yolanda Andrade, luego de meses de especulaciones y rumores sobre su salud, debido a que ella tuvo que abandonar el trabajo para poder tener una pronta recuperación, y se desconoce cuál es la enfermedad que padece. Además, la particularidad de los videos anteriores es que ella nunca habló, a excepción de ahora.

La presentadora de televisión ha preferido mantenerse en silencio y no abordar los detalles del diagnóstico que habría recibido por los doctores. Pepillo no pudo evitar demostrar la emoción que sintió al estar al lado de ella, con un mejor semblante y con actitud positiva, mientras grabaron este video: “Pues aquí estoy con mi querida Yolanda. Bueno, Yolanda, ¿qué te puedo decir algo que todo el mundo que no sepa?”, y ella le respondió: “Que me amas”, sorprendiendo con la calma con la que se expresó.

El conductor aprovechó para agregar que no solamente él, sino también su familia, la mantuvieron siempre en sus oraciones para que tuviese una pronta recuperación y pudiera retomar sus actividades cotidianas. Además, su amigo Julio César Chávez también ha sido otro que se ha pronunciado públicamente por la salud de Yolanda debido al gran aprecio que le tiene.

“Bueno, yo sé que tienes que trabajar y se tiene que ir, pero me da mucho gusto verte. Como siempre, pedirle mucho a Dios por ti y el cariño que te ha demostrado todo el mundo”, dijo Origel.

Yolanda se tomó unos segundos para dialogar y dar las gracias a todos aquellos que, de manera positiva, se han manifestado a través de sus redes sociales y quienes también le han dicho que la extrañan ver en televisión. Sin embargo, se desconoce si ya estará lista para regresar al programa con Montserrat Oliver: “Me siento muy agradecida con toda la gente que se ha manifestado y que ha estado en sus oraciones; créanme que es energía la que he recibido y me siento mucho mejor. Muchas gracias”.

Los videos que Andrade compartió en la red social de Instagram no pronunció una palabra. Por ello, se está esperando un próximo pronunciamiento para conocer si ya está lista para regresar a la pantalla chica, luego de haber permanecido durante tantos meses ausente. Al momento de la publicación de esta noticia, no existe un comunicado oficial sobre este tema.

Sigue leyendo:

· Julio César Chávez contó que Yolanda Andrade está “delicada”

· Yolanda Andrade tendría problemas para “formular palabras”

· Yolanda Andrade reaparece con tierno video tras su enfermedad