Luis Miguel logra la gira latinoamericana más exitosa de la historia

El cantante mexicano Luis Miguel se anotó otro récord en su carrera como artista. El ‘Sol de México’ se convirtió en el artista que ha logrado la gira latinoamericana más exitosa de la historia.

De acuerdo con la lista “Billboard Scoreboard” de la revista Billboard, Luis Miguel indicó que la gira que Luis Miguel hizo por México, otros países de Latinoamérica y algunas ciudades de España ha sido una de las giras más exitosas de un artista latino en la historia.

La gira ‘Luis Miguel Tour’ obtuvo cifras impresionantes. De acuerdo con Billboard, los shows de la gira de Luis Miguel fueron presenciado por alrededor de 2,8 millones de espectadores de los 106 conciertos que ofreció y llegó a recaudar 367 millones de dólares, aproximadamente.

Billboard incluyó también la gira “México por siempre” realizada durante 2018 y 2019. Con ambas giras, Luis Miguel habría recaudado un total de 508 millones de dólares.

Luis Miguel cerró el año 2024 con buenas noticias en torno a su carrera. Fue el único artista latinoamericano en entrar en la lista del Top 5 de las principales giras de 2024, en la que también se encuentran los Rolling Stones, U2 y Madonna.

Luis Miguel ocupó la cuarta posición en el top 5 de giras, después de artistas como Taylor Swift, con su The Eras Tour; Coldplay, con Music of The Spheres World Tour; y P!nk, con The Summer Carnival.

En diciembre de 2024 Luis Miguel cerró su gira en Argentina, mismo país en el que arrancó el tour. Según datos de Billboard, Luis Miguel logró realizar la gira ‘más taquillera de todos los tiempos” al recaudar más de 300 millones de dólares.

La gira arrancó en la capital argentina el 3 de agosto de 2023 y tuvo una duración de 500 días, recorrió una veintena de países y ofreció 125 shows, en 99 ciudades y 110 recintos.

Luis Miguel además reunió a 130 mil personas en total durante sus dos conciertos en el Estadio GNP Seguros y se presentó ante 100 mil personas en cada uno de sus dos conciertos en el estadio Santiago Bernabéu en Madrid, España.

