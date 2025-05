Christian Nodal se niega a cantar con Luis Miguel: “Nunca me humillaría así”

Christian Nodal lanzó su nuevo álbum musical el pasado jueves 22 de mayo y, a través de su cuenta oficial en Instagram, compartió que se trata de 12 canciones que espera sean apoyadas por sus fans. Reveló que tiene una colaboración con Alfredo Olivas y Tito Double P. Sin embargo, hizo una declaración en el programa “Venga la Alegría” le preguntaron si le gustaría poder colaborar más adelante con Luis Miguel.

El esposo de Ángela Aguilar, hasta el momento, se niega a grabar un tema musical con “El Sol de México” y, sin duda alguna, su declaración sorprendió a quienes siguen las carreras de ambos artistas, ya que para muchos suele ser un gran sueño poder interpretar un tema con él: “No grabes conmigo, no le hagas eso a tus fans, por favor, nunca me humillaría así“.

El intérprete de regional mexicano también compone canciones que se han convertido en un completo éxito mundial. Por ello, destacó que le encantaría que su colega lograra entonar una de sus letras, pero no algo que vaya más allá de eso: “Que él grabara una canción mía sería glorioso, pero que yo cante con Luis Miguel no creo que estemos en el mismo rango vocal“.

Durante una nueva misión del programa matutino “Venga la Alegría”, fueron muy insistentes con el punto de grabar con Luis Miguel, pero el mexicano no ve ni la más pequeña probabilidad que eso pudiera existir, ya que mencionó que está completamente cerrado a verse en un estudio de grabación con el intérprete de “La incondicional”: “Nunca lo sabremos, de igual manera”.

Desde que Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron en julio 2024, se le ha visto a él muy unido a los parientes más cercanos de su esposa. Algunos fanáticos se han preguntado si existe la posibilidad en que el intérprete de “Botella tras botella” grabe un tema musical con su suegro, Pepe Aguilar. También le preguntaron por una posible gira juntos, y él descartó por el momento la probabilidad.

Christian prefiere trabajar de forma individual y, desde su perspectiva, considera que cuando hay mucha gente no hay el mismo impacto ni reacción de los fans. Por ello, veremos cómo siguen transcurriendo las cosas y si más adelante volverá a evaluar esta opción: “Creo que es muy cómodo hacer una gira tú solo cuando tú eres el único problema que está pasando. Es lo máximo ser la diva de todo. Cuando hay muchas divas no funciona”.

