Coalición pelea por el cierre de 20 burdeles en ‘La Roosevelt’ y la erradicación de pandillas

Luego de varias semanas de protestas y presiones a agencias municipales, la coalición comunitaria ‘Better Roosevelt Avenue’, integrada por vecinos y líderes religiosos de Jackson Heights y Corona, en Queens, logró que un centro clandestino de trabajo sexual, que funcionaba en la calle 99, con la Avenida Rooselvelt, teniendo como fachada a una bodega, fuese clausurado.

Ahora ese mismo grupo de vecinos, asegura que tienen identificados a 20 sitios similares que funcionan como burdeles cerca de áreas residenciales, escuelas e iglesias. En paralelo, esta organización vecinal, recurrió a agencias municipales y federales, como el FBI, para que los ayuden a erradicar lo que consideran una presencia clara de bandas de crimen organizado, como El Tren de Aragua de Venezuela, Los Trece de México y grupos mafiosos chinos.

“Las comunidades de Corona, East Elmhurst, Jackson Heights y Elmhurst lo están soportando todo: redes de narcotráfico, traficantes de personas, proxenetas, prostitutas, bandas de ladrones, tiendas ilegales de marihuana, pandillas callejeras, cientos y cientos de vendedores sin licencia, basura por todas partes, sin una solución a la vista”, indicó la coalición en un comunicado.

En este sentido, el líder comunitario costarricense Mauricio Zamora, líder de ‘Neighbors American Triangle de Corona’, asegura que los mueve “el amor por su vecindario” y han tenido que asumir el rol que han abandonado los líderes electos de esos circuitos electorales.

“No es posible que justamente uno de los vecindarios, en donde se concentra una de las mayores migraciones latinoamericanas, sea lo peor de Queens. El problema de fondo, es que como gran parte de quienes viven aquí, no pueden votar, no pueden presionar por miedo. ¿Por qué Astoria es tan limpio y no toleran todo lo que se permite aquí? ¿Precisamente porque hay votantes de origen europeo, que le exigen a sus concejales y asambleístas?, se preguntó.

Portavoces municipales aseguran que se ha reducido en más de un 80% la presencia de ambulantes, especialmente en las áreas del transporte público. Hace algunos meses estaban sitiados por mercancía de todo tipo. (Foto: Fernando Martínez)

“No se limpia una vez”

Mauricio destaca que los cambios que se empezaron a registrar entre octubre y diciembre por el operativo llevado adelante, por la estrategia ‘Restaurar la Roosevelt’, por parte de la Alcaldía de la Ciudad de Nueva York, logró limpiar y recuperar espacios para los vecinos, pero que todo indica que “a este ritmo”, el próximo verano será “nuevamente infernal”.

“Para mantener tu casa limpia, tú no puedes limpiar una sola vez al año. Nosotros estamos observando que lamentablemente estamos volviendo a lo mismo. Con el tema de la prostitución, cada quien haga con su vida lo que quiera, pero cómo una Ciudad va a permitir estas actividades, cerca de las escuelas y 24 horas al día. Eso es terrible para las familias, que quieren criar a sus hijos aquí”, aseguró.

La presión comunitaria, logró ponerle el candado, a una bodega que escondía seis improvisados cubículos con camas, en donde mujeres en frente del establecimiento, ofrecían sus servicios sexuales. Con la intervención del Departamento de Edificios (DOB) y el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) y otras agencias municipales, se logró cerrar el prostíbulo que operaba en la Avenida Roosevelt 93-17, cerca de las Escuelas Públicas 19 y 307.

Esta acción, no fue solo impulsada por vecinos de esa localidad, sino por el Centro Cristiano Discípulos de Juda, Iglesia Cielos Abiertos, la Iglesia Pentecostal Unidad Hispana, Renewal Church, Centro Cristiano Adonai y Neighbors of the American Triangle.

“Vamos a seguir sacando a los prostíbulos de aquí, detrás de esto se esconden los más terribles crímenes, como el tráfico humano y sexual. Estas mujeres son las víctimas de una serie de estructuras criminales, que operan en nuestros vecindarios. Por eso acudimos a las fuerzas del orden municipal y federal para que nos ayuden. Esto es un caos”, aseveró el líder comunitario, Hiram Monserrate.

El líder comunitario, Hiram Monserrate indicó que varios comercios como el desmantelado hace un par de días en la calle 99 y Avenida Roosevelt, funcionan como fachada para esconder centros de trabajo sexual, que permiten situaciones terribles de tráfico sexual y esclavitud moderna. (Foto: Cortesía HM Office)

“Esto no es una guarida”

Como en todos los asuntos comunitarios, en un espacio urbano tan diverso como la ciudad de Nueva York, hay visiones y razonamientos distintos sobre la acción y la solicitud de este grupo comunitario.

A juicio de Robinson Chávez, un jubilado ecuatoriano que ha vivido en esas localidades, desde que tenía 19 años, es muy “delicado” en estos “tiempos tan complicados”, lanzar llamados que podrían terminan criminalizando a personas inocentes, que están tratando de “ganarse la vida”.

“Esto es muy peligroso, porque estamos viviendo tiempos en los cuales por un tatuaje, una persona no solo la pueden vincular con una banda criminal, como el Tren de Aragua, sino que lo pueden mandar a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador. Sé que hay problemas, sé que es feo que las trabajadoras estén así expuestas en las calles, sé que hay criminales por allí, pero si vienen redadas, se pueden llevar a gente inocente”, acotó el migrante.

Robinson cree más en trabajos de inteligencia policial, que en la idea de una “limpieza”. Lo mismo piensa una vendedora ambulante de tamales, quien prefirió no compartir su identidad, la abuela mexicana considera que además de las multas, los desalojos y la pérdida de la mercancía, teme que venga una “ola más fuerte” de criminalización a los comerciantes, que tienen años esperando por una licencia.

“Aqui no hay una guarida de delincuentes, ni de prostitutas. Hay gente mala, pero la mayoría de quienes vivimos y tratamos de sobrevivir aquí en Corona, somos gente trabajadora honesta”, subrayó la poblana.

Presencia criminal trasnacional

La acusación federal del pasado 21 de abril, contra 27 presuntos miembros del Tren de Aragua (TdA) por diversos cargos, incluyendo crimen organizado, tráfico de personas, distribución de narcóticos, robos, robo de vehículos, extorsión y posesión de armas, incluía a personas que operaban en la Avenida Roosevelt, aseguró Monserrate.

“La acusación de 14 cargos está directamente relacionada con la actividad de esta pandilla en la Avenida Roosevelt en Queens, así como en Manhattan, el Bronx y Nueva Jersey. Durante nuestra campaña comunitaria, para erradicar los cárteles, las pandillas callejeras y los traficantes de personas que plagan nuestros vecindarios, abordamos el problema del crimen organizado internacional y la necesidad de la intervención federal”, indicó.

El líder comunitario aseguró que estos arrestos, fueron congruentes con su solicitud de semanas atrás.

“Agradecemos al Buró Federal de Investigaciones (FBI), al Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y a los demás socios federales y estatales por su acción conjunta. Era una decisión que debía haberse tomado hace tiempo. Esperamos una investigación más exhaustiva y una mayor aplicación de la ley. Hay más miembros de El Tren de Aragua, y otras pandillas y cárteles siguen aquí, operando en la Avenida Roosevelt y más allá”, se pronunció Monserrate.

Residentes de la icónica avenida de Queens coinciden en que el caos y el desorden están de regreso, luego de los operativos de la Ciudad que iniciaron el pasado mes de octubre. (Foto: Fernando Martínez- Impremedia)

Menos delitos reportados

De acuerdo con las estadísticas de la Comisaría 115 que sirve a Jackson Heights y Corona existe un descenso en las actividades criminales, que son denunciadas en esa localidad, en lo que va de 2025, si se compara con el año pasado.

Por ejemplo, se describe una disminución de por lo menos un 20%, en delitos como robos y asaltos.

Portavoces de la Ciudad mostraron a El Diario que desde que comenzó el operativo ‘Restaurar La Rooselvelt’ el pasado 15 de octubre y hasta el pasado 6 de mayo, se han registrado más de 2,200 arrestos, se han emitido 21, 500 citaciones y multas. Además, se han incautado 600 vehículos.

Estas acciones tienen que ver con el control, por una parte, de los vendedores ambulantes y por otra con la prevención de delitos.

“La seguridad pública es fundamental para la prosperidad, por lo que ha sido la principal prioridad de la administración Adams desde el primer día. Cuando los residentes de la comunidad que viven y trabajan en los alrededores de la Avenida Roosevelt expresaron su preocupación por la delincuencia y la calidad de vida en la zona, abordamos los problemas de frente. Hemos logrado un progreso sin precedentes en la comunidad, pero nuestro trabajo no ha terminado. Seguimos trabajando para que las calles sean más seguras y revitalizar el vecindario cada día”, remarcaron portavoces del alcalde Eric Adams.

En este sentido, otros residentes de Corona, como la colombiana Gladys González, opina que los números de unas estadísticas, no reflejan realmente la calidad de vida de su vecindario.

“Es un asunto de sensación. La mayoría de los vecinos le pasan cosas y no las reportan por miedo. Aqui todos los días hay robos, las montañas de basura están volviendo, el caos que se había controlado un poquito el año pasado, está regresando. No dudo que tengamos el mismo desastre del verano pasado”, avizoró la migrante.

Balance municipal:

2,200 arrestos se han concretado hasta el pasado 6 de mayo en la icónica avenida de Queens desde que la alcaldía de NYC inició el operativo ‘Restaurar La Rooselvelt’ iniciado el 15 de octubre de 2024.

21, 500 citaciones y multas a vendedores ambulantes e infractores a delitos contra la calidad de vida.