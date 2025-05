Emotiva despedida de Luka Modrić y Carlo Ancelotti del Real Madrid hizo llorar a Florentino Pérez [Video]

Día de emociones en el Real Madrid. Pese al año sin títulos en lo deportivo, el Santiago Bernabéu se vistió de fiesta para despedir a algunas de sus mayores leyendas recientes: Luka Modric y Carlo Ancelotti.

El entrenador italiano, que en esta su segunda etapa en el banquillo blanco ha permanecido cuatro temporadas, ahora emprenderá una nueva aventura como seleccionador brasileño.

El técnico de Reggiolo tuvo la ocasión de despedirse de viva voz de la que ha sido su afición los últimos años, con un emotivo discurso que emitió desde el césped del Bernabéu, micrófono en mano.

“Buenas tardes. No tenéis que pensar que es tan sencillo hablar hoy. Ha sido un honor, ha sido un placer entrenar a este club, a este equipo. Quiero agradecer en primer lugar a mi querido presidente, a Florentino. Ha sido fantástico, gracias por estos momentos”.

“Ha sido extraordinario vivir esto con vosotros, ha sido una historia inolvidable porque nadie puede olvidar los tres goles de Karim contra el PSG, nadie puede olvidar los dos de Rodrygo contra el City ni el pase de Luka. Y nadie puede olvidar los dos goles de Joselu”, prosiguió el técnico.

“Y yo tampoco puedo olvidar cada día que he pasado aquí. Y termino con Hala Madrid y nada más. Os quiero mucho”, concluyó Ancelotti, que provocó las lágrimas de un emocionado Florentino Pérez.

El último discurso de Carlo Ancelotti en su despedida de Real Madrid: uno de los entrenadores más influyentes de la historia del fútbol. UN MITO. pic.twitter.com/zVPyCiL9N6 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 24, 2025

Luka Modric también conmovió a todos

“Ha llegado el momento que nunca quise que llegara, pero ha sido un viaje largo pero maravilloso. Primero quería dar las gracias al club, al presidente Florentino Pérez”, comenzaba el mediocentro croata.

“No hay palabras para agradeceros todo lo que me habéis dado estos años. Quiero decir una frase que he visto y me gustó: No llores porque se terminó, sonríe porque sucedió. Hala Madrid y nada más”, acertó a decir Modric entre la emoción.

El presidente del Real Madrid no pudo evitar las lágrimas mientras aplaudía a dos de los hombres con los que ha construido uno de los mejores equipos de la historia y con los que siempre ha mantenido una gran relación.

Luka Modric, el hombre que logró emocionar a Florentino Pérez.pic.twitter.com/dtFrimERUn — VSports Team (@VSportsTM) May 24, 2025

