Luka Modric estaría negociando con el Inter Miami para jugar con Lionel Messi

Este sábado se llevó a cabo el último partido del mediocampista croata, Luka Modric, como jugador del Real Madrid tras una de las carreras más largas y exitosas en la historia del club merengue; ahora a sus 39 años se ha hablado mucho sobre el próximo paso del jugador para tratar de mantenerse dentro del balompié mundial como toda una figura de este deporte.

De acuerdo con el portal español ‘Mundo Deportivo’, el jugador se encuentra en la órbita de varios equipos de diversos continentes y uno de los mayores interesados en hacerse con sus servicios sería el Inter Miami de Lionel Messi, club que espera tener el conocimiento de Modric dentro del terreno de juego para poder ser mucho más peligrosos de lo que ya son en cada partido.

“El jugador iría al Inter como agente libre, ya que su contrato con el club madrileño culmina el 30 de junio de 2026. Se firmaría un vínculo por una temporada, hasta julio del mismo año, lo que permitiría a Modrić preparar adecuadamente su participación en el Mundial con Croacia”, dijo el portal.

El objetivo de Luka Modric es poder mantenerse activo en una copetencia de buen nivel para poder estar presente dentro de la selección de Croacia en el Mundial de la FIFA de 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá; esto resultaría positivo para él debido a que ya se adaptaría al clima y al estilo de juego de la nación norteamericanaa.

Despedida de Luka

Justamente el jugador se despidió de la hinchada merengue este sábado en la victoria que consiguió su equipo 2-0 ante la Real Sociedad, donde manifestó el gran cariño que siente por el equipo y por todo lo que logró con ellos.

“Ha llegado el momento que nunca quise que llegara, pero ha sido un viaje largo pero maravilloso. Primero quería dar las gracias al club, al presidente Florentino Pérez. Quería dar las gracias a todos los entrenadores durante todos estos años, a los compañeros que me acompañaron y a la gente que me ayudó. Muchas gracias de corazón. A mi familia también. Hemos ganado mucho, hemos tenido momentos maravillosos. Es vuestro amor que me habéis dado en todos estos años. No hay palabras para agradeceros todo lo que me habéis dado estos años. Quiero decir una frase que he visto y me gustó: No llores porque se terminó, sonríe porque sucedió. Hala Madrid y nada más”, manifestó.

