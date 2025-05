Andrés Fassi asegura que sacaron al León del Mundial de Clubes para darle el puesto al Club América

El antiguo directivo de los Tuzos del Club Pachuca, Andrés Fassi, decidió hablar sobre la situación que se vive actualmente tras la expulsión del Club León del Mundial de Clubes de la FIFA 2025 debido a la multipropiedad; cupo que ahora se disputará entre las Águilas del Club América de la Liga MX y Los Ángeles FC de la Major League Soccer (MLS) en un único partido definitorio.

Estas declaraciones las realizó Fassi ante diversos medios de comunicación durante el México Riviera Maya Open at Mayakoba, donde mostró la lástima que siente por eda medida de la FIFA debido a que el único afectado es el Club León; aseguró que el equipo fue sacado de la competencia únicamente para poder darle ese puesto a los azulcrema y así darles la oportunidad de mantener el gran papel que han tenido en el torneo local.

“Me da mucha pena que México no aprenda. Siguen imperando los intereses personales sobre los intereses del fútbol. Eso es gravísimo para la liga, para la selección mayor y para millones de aficionados que se siguen ilusionando con un proyecto que no existe”, expresó.

James Rodríguez seguirá en el Club León, según Eduardo Berizzo. Crédito: Manlio Contreras | Imago7

Estas palabras las dijo Fassi con mucha frustración al resaltar que en el fútbol mexicano se siguen cometiendo este tipo de problemas que solo afectan el correcto andar del torneo local; resaltó que es necesario recuperar el ascenso y descenso, así como limpiar de raíz el sistema que está respaldado por los intereses personales y no por el desarrollo deportivo.

Acusa a las televisoras.

Fassi aseguró que esta fue una clara falta de respecto hacia el Club León y resaltó que esta medida también se debe al control que todavía tienen las televisoras mexicanas con respecto al control del torneo; destacando que es lógico que el Club América vendería muchas más señales que los felinos.

“Se faltó al espíritu deportivo. León ganó su lugar en la cancha y se lo quitaron en un escritorio. Eso es una barbaridad. Mientras los derechos de televisación sigan manejados por intereses de Televisa o TV Azteca, el fútbol mexicano seguirá hundido. Seguimos con peleas baratas y divisiones. No pensamos como estructura, como grupo, como fútbol mexicano”, destacó.

“Tenemos talento, infraestructura, poder económico, clubes grandes… pero hasta que los señores de pantalón largo no se pongan de acuerdo, seguiremos igual 10 o 20 años más”, concluyó.

