Revelan cuál es el mejor anuncio estadounidense del siglo XXI

El icónico comercial del Super Bowl 2020 de la marca Jeep, “Groundhog Day”, protagonizado por Bill Murray, obtuvo el título de Mejor anuncio estadounidense del siglo XXI, según lo decidido por los votantes en la competencia inaugural Campaign Cup 2025 de Campaign US.

Desde marzo hasta mediados de mayo, Campaign US pidió a los votantes que seleccionaran sus anuncios favoritos entre 16 comparativas diferentes para determinar al ganador. La ronda del campeonato enfrentó al itinerante Murray y “Groundhog Day” contra la legendaria Betty White y el anuncio de Snickers del Super Bowl, “You’re Not You When You’re Hungry”.

“Si tuviera que vivir una producción una y otra vez, elegiría ‘El Día de la Marmota’. Desde el principio, fue una producción mágica”, dijo Olivier Francois, director de marketing global de Stellantis. “Desde conocer por casualidad a Bill Murray cinco años antes de saber que el Día de la Marmota caía el domingo del Super Bowl por segunda vez en 54 años, hasta buscarlo y conseguir que dijera ‘sí’, trayendo consigo a sus compañeros de reparto Bob Doyle y Stephen Tobolowsky, todavía se siente como un sueño. Estamos encantados con el reconocimiento de Campaign US y de nuestros fans que votaron, y nada nos gustaría más que compartir la emoción con nuestra estrella Bill Murray, ¡pero no logramos localizarlo para darle la buena noticia! Estamos seguros de que estaría encantado”.

Francois, cuya obra, que incluye “Groundhog Day” e “Imported from Detroit”, lo llevó a ser incluido en el venerado Salón de la Fama de la Publicidad el año pasado, ha hablado en entrevistas sobre su búsqueda del escurridizo Murray, famoso por su incapacidad para contactarlo. Casi cinco años después de conocer a Murray en una cena con un amigo en común, y menos de dos semanas antes de la transmisión del Super Bowl del 2 de febrero, Francois y Murray filmaron el anuncio que se ha convertido en un clásico.

El anuncio de televisión de 60 segundos de “Atrapado en el Tiempo”, emitido durante el Super Bowl LIV el domingo 2 de febrero de 2020, presentó a Murray retomando su famoso papel de Phil Connors de la película original de 1993. El anuncio le dio un giro a la película original de “Atrapado en el Tiempo” al presentar el Jeep Gladiator como el vehículo de escape de Phil Connors con la marmota. El anuncio se filmó en Woodstock, Illinois, la misma locación que la película de 1993.

El Super Bowl LIV y el Día de la Marmota cayeron el mismo día por segunda vez en los 54 años de historia del Super Bowl.

El anuncio fue un éxito instantáneo y ganó el concurso anual AdMeter de USA Today (superando a otros 61 anuncios). También fue nominado al premio Emmy al mejor anuncio y fue el anuncio más visto del Super Bowl en redes sociales ese año.

En el último día de producción del anuncio, Murray dijo en el set: “Este es mi primer anuncio. Me alegro de haberlo hecho contigo (Jeep)”. Murray añadió: “Y me alegro de que este también sea mi último anuncio”.

La campaña “El Día de la Marmota” de la marca Jeep fue creada en colaboración con la galardonada agencia creativa Highdive.

