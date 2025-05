Demi Lovato se casó con el compositor Jordan Lutes

Después de muchos altibajos en su vida y algunas relaciones fallidas, Demi Lovato finalmente encontró a su persona y se casó este fin de semana con su novio desde hace tres años, el compositor canadiense Jordan “Jutes” Lutes.

Aunque muchos pensaban que la ceremonia sería en verano, como se había rumorado, Demi sorprendió a todos adelantando su boda para este fin de semana.

La pareja decidió dar el gran paso rodeados de familiares y amigos cercanos, en un evento íntimo, pero absolutamente encantador.

Luciendo sensacional, con un vestido blanco, según fotos que circulan en redes sociales, Demi cautivó a sus invitados este sábado mientras ensayaba su caminata hacia el altar, antes de casarse este domingo.

Desliza

Y es que Demi no ha ocultado lo profundamente enamorada que está de Jutes. En febrero pasado, había lanzado una bomba emocional en redes con un mensaje directo a su futuro esposo.

“¡Jordan, estoy deseando casarme contigo!“

¡Y vaya que lo decía en serio! También lo celebró con una declaración de amor que hizo suspirar a medio internet.

“Los últimos 3 años han sido los mejores 3 años de mi vida y te lo agradezco a ti. Estoy obsesionada con tu corazón, tu amor y tu luz. Estoy deseando envejecer contigo y formar una familia juntos. Feliz Día de San Valentín al amor de mi vida. ¡Te amo, cariño!“.

Jutes, de 34 años, le propuso matrimonio a Demi en diciembre de 2023 con un enorme diamante en forma de pera.

“¡Todavía no tengo palabras! Anoche fue la mejor noche de mi vida y no puedo creer que me voy a casar con el amor de mi vida”, escribió Demi en sus redes sociales en aquel momento, presumiendo su impresionante sortija de compromiso.

Esta boda marca un nuevo capítulo brillante para Demi, quien no ha tenido un camino fácil. Recordemos que en 2020 canceló abruptamente su boda con el actor Max Ehrich, y antes de eso, enfrentó una durísima batalla por su salud, incluyendo una sobredosis en 2018 que casi le cuesta la vida.

En su historial amoroso figuran nombres conocidos como Joe Jonas, Wilmer Valderrama y Trace Cyrus, pero parece que fue Jutes quien logró conectar con el alma de Demi de una manera única.

Ahora, con una nueva etapa por delante, sus seguidores celebraron este final feliz para una artista que ha tocado millones de corazones con su voz.

Sigue leyendo: