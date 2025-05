Niurka Marcos critica fuertemente a Manelyk, Maripily y Alicia Machado

La actriz cubana Niurka Marcos ha lanzado fuertes comentarios contra Maripily Rivera, Alicia Machado y Manelyk González por los comentarios que han hecho en las galas de La Casa de los Famosos All-Stars.

En sus historias en Instagram, las llamó brujas y aseguró que se aprovecharon de que su novio estuvo solo en las galas para atacarla, pues asegura que cuando ella está como invitada en el estudio no hacen comentarios así.

🔥💣 NIURKA DESPOTRICA CONTRA ALICIA, MARIPILY, MANELYK Y OBSESIÓN 💣🔥



La gala de hoy va a arder porque Niurka está dispuesta a encarar a quienes, según ella, atacaron a su prometido y hablaron mal de ella.#LCDLFAllStars pic.twitter.com/o7Sjmw8bwn — Emmanuel ZP (@EmmanuellePaez) May 25, 2025

“Si él les dice algo fuera de lugar las perras se ponen víctima y dicen que es un hombre que le pasó el respeto a las mujeres, un misógino”, comentó.

Previo a esto, la famosa defendió a su novio por la información que difundieron de cuando hace unos años rayó un carro. En su opinión, Bruno aprendió de esa situación y es algo que debería quedar en el pasado.

En otra historia, Niurka hablaba de Manelyk González, quien asegura tuvo actitudes que le dan cringe. Como por ejemplo, el romance que no se concretó dentro de la casa con Caramelo.

“Yo no me restriego arriba de ningún amigo, en serio, somos amigos y le pegas la nalga. Es muy cringe como dirías tú, Manelyk”, afirmó.

La cubana mostró también imágenes de un posicionamiento que la ex Acapulco Shore tuvo con el dominicano y le llamó narcisista, algo que critica, pues ahora la mexicana promueve votos para el habitante, quien se perfila como un fuerte jugador en la final.

“Este tipo de mujeres, que se restriegan arriba de los hombres, que dicen que aprendieron a usarlos, después se quieren victimizar cuando ellas son las que los están usando, minimizando”, afirmó.

Estos mensajes han causado revuelo entre los usuarios en redes sociales, quienes han afirmado: “Niurka no comprende que el reality para ella ya acabó”, “Esa señora no tiene educación ni respeto”, “Está loca la doña”, “¿Ahora si no habla como tontita? Falsa”, “Qué señora tan patética, lo bueno es que el juego ya se le acabó”.

Sigue leyendo:

· ¿Luca se arrepiente de haberle dado su pase a la final a Rosa Caiafa en La Casa de los Famosos All-Stars?

· ‘Crítica Sin Censura’ advierte que el próximo lunes, Luca podría avanzar a la final de La Casa de los Famosos All-Stars

· Adame y Paulo Quevedo protagonizan fuerte pelea, por comida, en La Casa de los Famosos All-Stars