Viajeros no ciudadanos de Nueva York enfrentan escrutinio especial en aeropuertos locales. Esto es lo que debe saber

Los neoyorquinos no ciudadanos que suelen viajar al extranjero se enfrentan a una investigación más profunda por parte de los funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos a su regreso, incluyendo interrogatorios más exhaustivos, peticiones para revisar sus teléfonos y dispositivos electrónicos e incluso presión para abandonar la entrada, de acuerdo con abogados de inmigración locales.

El abogado de inmigración con sede en la ciudad de Nueva York, Robert Tsigler, aseguró que decenas de clientes de su firma han informado haber sido separados de ellos para un interrogatorio adicional por agentes tras llegar a aeropuertos locales. Agregó que algunos fueron puestos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Benjamin Simpson, otro abogado de inmigración en Nueva York, indicó que ha recibido docenas de consultas de clientes y potenciales clientes sobre autoridades de inmigración que interrogan a titulares de visas y tarjetas verdes, revisan sus dispositivos y los presionan para que retiren sus solicitudes de ingreso al país.

Los abogados expresaron que el escrutinio adicional por lo general viene acompañado de pocas explicaciones por parte de los agentes y funcionarios federales sobre qué lo desató.

“Lo que estamos descubriendo es que bajo la actual administración están utilizando todas las herramientas que tienen en su arsenal para efectuar deportaciones”, manifestó Tsigler.

Recientemente, se ha hecho viral noticias sobre titulares de visas y tarjetas de residencia permanente arrestados y deportados después de ser interrogados en aeropuertos internacionales, como los de Boston y Seattle. Aunque los viajeros aéreos nacionales se enfrentan a un escrutinio riguroso, que incluye controles de seguridad y la obligación de verificar su identidad, este generalmente es menos riguroso que cuando viajan al extranjero.

Los informes surgen mientras el presidente Donald Trump se ha esforzado para llevar una campaña récord de deportación en la historia de EE.UU. El mandatario firmó una orden ejecutiva el primer día de su segundo mandato, ordenando a las autoridades federales de seguridad que investiguen a los extranjeros “con la mayor diligencia posible”.

Además, ha revocado las autorizaciones de inmigración temporal para cientos de miles de inmigrantes que fueron autorizados a permanecer en Estados Unidos anteriormente.

¿A quién se está deteniendo?

Los no ciudadanos con antecedentes penales están entren quienes se enfrentan a una investigación adicional en los controles de inmigración, explico Tsigler.

Entre los mencionados antes se encuentran titulares de visas y residentes legales permanentes, pero incluso algunos ciudadanos y ciudadanos con doble nacionalidad son inspeccionados con más atención, de acuerdo con los abogados e informes de la prensa.

Amir Makled, abogado residente en Michigan y ciudadano estadounidense, aseveró haber sido arrestado en un aeropuerto de Detroit en abril y presionado por agentes fronterizos para que entregara su teléfono celular, informó NPR.

Makled declaró que creía que la decisión se debía a que representaba a un estudiante acusado por su vinculación con una protesta pro-palestina en la Universidad de Michigan. Luego de 90 minutos de intercambio, mostró a los agentes su lista de contactos y finalmente fue liberado, dijo el medio.

Simpson expresó que ha recibido varias consultas sobre funcionarios de inmigración que buscan y detienen a clientes basándose en fotos, videos y otra información en sus teléfonos celulares.

Un cliente de 21 años fue arrestado por tener en su teléfono lo que su familia afirma eran videos de noticias sobre la guerra en Gaza, dijo Simpson.

Tsigler señaló que entre sus clientes no ciudadanos que han sido apresados en aeropuertos, se incluyen aquellos con antecedentes penales bajo administraciones previas no habrían sido un obstáculo para su reingreso, informó Gothamist.

¿Qué recomendación se da a los viajeros no ciudadanos?

Sarah Lachman, abogada de inmigración de la ciudad de Nueva York, apunto que los viajeros extranjeros con antecedentes penales deben presentar un documento que conste la resolución final de su caso. Esta documentación podría ayudar a reducir los interrogatorios de los funcionarios de inmigración y las largas demoras.

Por su parte, la directora de la clínica de derechos de los inmigrantes de la Facultad de Derecho de Columbia, Elora Mukherjee, afirmó que las personas provenientes del extranjero con antecedentes penales deberían abstener por ahora de viajar al extranjero. Agregó que anima a otros a evitar viajar también, incluyendo a los ciudadanos de países a los que la administración republicana está considerando una posible prohibición de viajes.

Aparte, Mukherjee recomendó que los participantes en las protestas relacionadas con cuestiones de Oriente Medio eviten los viajes internacionales, incluyendo los que han publicado sus opiniones en las redes sociales.

¿Algún consejo de embalaje por parte de los abogados?

Los abogados expresaron que quienes viajan sin ciudadanía deberían consideran llevar un teléfono de baja tecnología (teléfono desechable) en vez de su teléfono celular habitual.

“Piensa en lo expuesto que estás en la frontera y planifica, en consecuencia, para que no tengas que registrar demasiado”, manifestó Simpson. “Si registran algo [en un dispositivo temporal], no podrán usar tus opiniones políticas, a las que tienes derecho, en tu contra”.

¿Qué derechos tienen los no ciudadanos a negarse a ser interrogados o registrados?

Los titulares de tarjetas verdes que se nieguen a responder a las preguntas de los funcionarios fronterizos podrían ser retenidos para un segundo control, afirmó Mukherjee. Podrían ser admitidos en Estados Unidos o permanecer retenidos para un segundo control en un período prolongado, agregó.

Pero, indicó, que su estatus de tarjeta verde no deberían ser revocado o terminado en el aeropuerto.

Los peligros son más grandes para los titulares de visas que rechacen responder preguntas, agregó Mukherjee, señalando que Aduanas y Protección Fronteriza puede revocar la visa de la persona y negarle la entrada al país.

Consejos sobre la firma de documentos

La abogada de inmigración Claudia Bernal Pérez, que funge en la ciudad de Nueva York, dijo que uno de sus clientes, un titular de una tarjeta verde de México, fue arrestado para interrogarlo y le pidieron que firmara un documento para renunciar a su tarjeta verde.

La jurista dijo que el cliente no firmó el documento, bajo su recomendación, y se le permitió ingresar al país pese de estar detenido por aproximadamente dos horas.

“No firmes nada que no entiendas, nada que no necesites”, manifestó. “Segundo, solo un juez de inmigración puede retirarte la tarjeta verde. Los oficiales en la frontera pueden intimidarte todo lo que quieran, pero no tienen ese poder”.

¿Pueden los viajeros no ciudadanos hacer algo para facilitar sus viajes?

Lachman recomiendan que los inmigrantes no ciudadanos consideren pedir Global Entry, un programa que acelera los tiempos de procesamiento de inmigración.

Los solicitantes pagan $120 dólares y se someten a una verificación de antecedentes, y la membresía dura cinco años, de acuerdo con Aduanas y Protección Fronteriza.

En este sentido, la abogada indicó que los participantes de Global Entry generalmente tienen menos interacción con los agentes de inmigración que otros miembros del público.

