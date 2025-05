Aerolínea se deslinda de piloto que acusa a Luis Miguel de presunta deuda

La aerolínea privada Millennium Air se deslindó oficialmente de cualquier relación laboral con el piloto que acusó al cantante mexicano Luis Miguel de impago por varios vuelos privados en durante su estancia en España entre 2019 y 2021.

“Millennium no tiene ninguna relación profesional ni personal con el Sr. Raúl Aldana. Nunca ha sido empleado, contratado ni autorizado para actuar en nombre de Millennium en ningún cargo”, aclaró el comunicado difundido en redes sociales.

A finales de 2024, el piloto Raúl Aldana acusó al cantante Luis Miguel de no pagar cinco traslados aéreos efectuados entre 2019 y 2021. Aldana dijo que después de realizar los servicios Luis Miguel presuntamente no pagó ningún traslado ni dio respuesta al respecto.

En el comunicado, Millennium Air aseguró que las declaraciones de Aldana son responsabilidad del piloto y que no representa de ninguna manera a la compañía.

“Todas las declaraciones o acciones del Sr. Aldana son exclusivamente suyas, y Millennium declina cualquier responsabilidad o participación en este asunto. Confiamos en que esto aclare la postura de Millennium y resuelva cualquier malentendido sobre la participación de nuestra empresa”.

Luis Miguel no se ha pronunciado al respecto hasta el momento. El Sol de México Lejos del escándalo sigue disfrutando del éxito que obtuvo con su última gira.

La gira ‘Luis Miguel Tour’ ha sido una de las más exitosas de la carrera del cantante mexicano. El ‘Sol de México’ se convirtió en el artista que ha logrado la gira latinoamericana más exitosa de la historia, según datos de Billboard.

De acuerdo con Billboard, los shows de la gira de Luis Miguel fueron presenciados por alrededor de 2,8 millones de espectadores de los 106 conciertos que ofreció y llegó a recaudar 367 millones de dólares, aproximadamente.

Además se convirtió en el único artista latinoamericano en entrar en el Top 5 de las principales giras de 2024, en la que también se encuentran los Rolling Stones, U2 y Madonna.

Luis Miguel ocupó la cuarta posición en el top 5 de giras, después de artistas como Taylor Swift, con su The Eras Tour; Coldplay, con Music of The Spheres World Tour; y P!nk, con The Summer Carnival.

Sigue leyendo:

Christian Nodal se niega a cantar con Luis Miguel: “Nunca me humillaría así”

VIDEO: Luis Miguel enloquece las redes protagonizando una campaña de tequila

Luis Miguel alcanza un nuevo récord de reproducciones en Spotify