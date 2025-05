Trump se muestra optimista sobre un posible acuerdo nuclear con Irán

El presidente Donald Trump se mostró optimista al asegurar que se puede alcanzar un acuerdo nuclear con Irán, y adelantó que la próxima ronda de conversaciones se celebrará “muy pronto”.

“No puedo decirles qué pasará mañana”, señaló el mandatario republicano, y acto seguido agregó que las conversaciones “van muy bien”, tras celebrarse la quinta ronda de negociaciones el pasado viernes en la ciudad de Roma, las cuales, según Estados Unidos “avanzan de forma constructiva”.

El magnate neoyorquino aseguró a su vez que “muy pronto” habrá una nueva ronda de negociaciones sin ofrecer más detalles al respecto.

“Me encantaría que eso sucediera (el acuerdo), porque me encantaría ver que no cayeran bombas y que muriera mucha gente. De verdad que me gustaría que eso sucediera, y creo que hay muchas posibilidades de que suceda”, dijo el presidente a su llegada a la base Andrews, procedente de su campo de golf en Bedminster, Nueva Jersey, donde pasó el fin de semana.

Tras concluir las conversaciones el viernes, Estados Unidos aseguró que “aún queda trabajo por hacer” para alcanzar el acuerdo con Irán, aunque su ministro de Exteriores, Abás Araqchí, fue más optimista al afirmar que “existe una posibilidad de progreso”.

Araqchí recordó a su vez que las negociaciones, que arrancaron el pasado 12 de abril y que por parte de Estados Unidos están encabezadas por el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, son “demasiado complejas” como para ser resueltas en unas pocas reuniones.

