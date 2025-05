Omar Suárez cambia el título de su obra tras confusión en el rodaje promocional

Omar Suárez ocupó los principales titulares de la prensa tras la grabación del video promocional de su más reciente obra “Secuestro”, ya que nunca avisaron sobre la filmación y el momento terminó generando tensión entre los habitantes que transitaban por el lugar. Por ello, llamaron a las autoridades pensando que se trataba de un hecho real, y él consideró en cambiar el nombre de esta puesta en escena dramática y ahora es “Alta traición”.

“Asumo 100% mi responsabilidad siempre como productor, reconociendo que puedo cometer errores y que puedo correr altos riesgos, pero siempre estoy apasionado por dar la cara y hacer agradecido con ustedes como medios. Porque tengo claro que dependemos de ustedes para que nuestro mensaje llegue a través de ustedes”, dijo a los medios de comunicación.

Suárez detalló que el mensaje no se estaba transmitiendo correctamente y aclaró que no seguirá hablando de la grabación por la que ha sido criticado en los últimos días. El productor añadió que todos tienen una percepción diferente de lo que ocurrió, pero lo fundamental fue corregir.

“Reconozco que hay un mensaje que se está transmitiendo de manera equivocada, donde la comunicación que yo quiero dar no es la que estoy generando en el espectador. Entonces, se puede decir: ‘Vamos a echar para atrás la marcha, porque eso no es lo que quiero expresar. Ya no quiero hablar de lo que ocurrió, porque podemos tener 1,100 lagunas sobre lo que se hizo mal, de las hipótesis” dijo.

Durante su encuentro con los medios de comunicación, destacó que el mensaje que quiere hacer llegar a quienes vayan a disfrutar de la obra es intentar diferenciar quiénes son aquellos que se mantienen a su alrededor y quienes podrían terminar ayudando en un secuestro.

“¿Cómo evitar un secuestro entonces en la obra? Aquí la idea es que, cuando la gente venga, los pongamos a pensar. ¿Quién es esa persona que está junto a ti que te puede traicionar? ¿Qué comentarios hacen? ¿Quién es lo están escuchando y cómo los pueden interpretar? ¿Quién te puede poner en peligro? Si es tu mejor amigo, si es tu secretaria, o si es una persona que trabaja contigo, la persona a la que más confianza le tienes”, añadió.

