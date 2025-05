Chiquibaby estalla contra el video promocional de una obra teatral en México

Cristián de la Fuente, Salvador Zerboni, Pedro Moreno, Julio Camejo, Arturo Carmona, René Dupeyrón y Silverio Rocchi son los actores de la obra teatral “Secuestro”, producida por el mexicano Omar Suárez, quien se vio envuelto en una complicada situación luego de que se utilizara una manera poco usual de realizar un video promocional en las calles de Ciudad de México, y la presentadora de televisión Chiquibaby se pronunció en contra de esta estrategia de marketing.

La locutora de origen mexicano se mostró indignada en el programa ¡Siéntese quien pueda!, de Univision, ya que no vio prudente que simularan un secuestro sin haber levantado una alerta primero: “Me da tremenda vergüenza, como mexicana en mi país, en donde todos los días se secuestra gente, y que utilicemos esto como una estrategia de marketing me parece una estrategia de lo más bajo”.

El presentador de televisión Alex Rodríguez afirma que en México al menos unas 900 personas terminan siendo secuestradas anualmente como resultado de la inseguridad que hay en ese país. Considera que hubiera sido prudente que el equipo de producción avisara a las autoridades sobre el video que grabarían. Sin embargo, no fue así, y por eso existen tantas críticas.

“La gente empezó a activar el sistema de seguridad que hay en las calles de Ciudad de México. Algunos entraron en pánico; algunos entraron en ataques de ansiedad. El problema aquí es que utilizaron los recursos públicos, llamaron a la policía, que dejó de actuar en otros lugares para poder actuar ahí; ese es el problema. Imagínense que la policía hubiese llegado a tiempo y de pronto hubiese disparado contra esos actores”, explicó.

Productor de la obra se pronunció públicamente

Omar Suárez, a través de sus redes sociales oficiales, compartió un extenso comunicado para informar lo que había sucedido y también disculparse por las incomodidades generadas: “Nos permitimos ofrecerle una disculpa por lo sucedido el día de ayer en la presentación de la obra ‘Secuestro’. Queremos informarles que nunca fue nuestra intención causar daño o agravio a nadie“, dice.

Arturo Carmona reaccionó por el video promocional

Durante un encuentro con los medios de comunicación, el actor opinó sobre lo ocurrido: “Habíamos previsto lo que iba a suceder, lo platicamos y dijimos: ‘Esto se va a salir de control’. La intención es que esta experiencia inmersiva que vamos a tener aquí sea lo más real posible, sin ofender, sin herir susceptibilidades”.

