Deliveristas de NYC temen que nuevas sanciones a infractores de e-bikes los lleve a manos de ICE

En la ciudad de Nueva York en donde miles de pedidos de comida a domicilio, se solicitan cada minuto, a repartidores de apps de restaurantes, los deliveristas protestan por lo que califican una “escandalosa política” del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) de penalizar muy duramente las infracciones de tránsito, que se cometen con bicicletas eléctricas.

Por su parte, la Uniformada defiende en un comunicado sus nuevas medidas, bajo el argumento que conducir cualquier vehículo, incluida una bicicleta eléctrica, conlleva ciertas responsabilidades y la principal es seguir las normas básicas de tránsito. Y en lo que respecta a la seguridad vial, “su cumplimiento, no es opcional”.

En el medio, miles de transeúntes, que se han sentido amenazados e inclusive lesionados por ciclistas veloces, que compiten por llevar los pedidos, tienen opiniones diversas.

En los hechos, miles de deliveristas han recibido en los últimos meses multas y citaciones de carácter penal, por incurrir en infracciones de tráfico, en por lo menos 14 corredores de la Gran Manzana con alto volumen vehicular, incluyendo la Avenida Flatbush en Brooklyn y la Segunda Avenida de Manhattan.

Y el temor de líderes electos del Concejo Municipal y de organizaciones que defienden los derechos de estos trabajadores, es que exponer a estas personas al sistema de justicia penal, aumenta la posibilidad de consecuencias que podrían cambiar sus vidas, incluyendo la interacción con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El repartidor Gazi U: “Estamos recibiendo citaciones de la corte criminal, mientras que las aplicaciones que nos explotan no reciben ninguna responsabilidad”. (Foto: Cortesía Los Deliveristas Unidos)

“Un punto para ICE”

“Repartidores en toda la ciudad están siendo detenidos y recibiendo citaciones para la corte criminal, mientras que las empresas de aplicaciones, que nos explotan, no enfrentan ninguna responsabilidad. Nos presionan para hacer entregas más rápido. Y ahora, en vez de apoyarnos, la ciudad nos está castigando. No merecemos ser tratados como criminales, mientras que a los conductores de autos que cometen las mismas infracciones solo se les da una multa. Esto no es justicia. Esto es discriminación”, reclamó Gazi U, miembro de Los Deliveristas Unidos, en una protesta al frente de la Alcaldía este miércoles.

De acuerdo con varios portavoces de esta coalición, NYPD “criminaliza las infracciones de tráfico, relacionadas con las bicicletas eléctricas”, amenazando con convertir los carriles de estos populares dispositivos de movilización, en un “proceso de deportación acelerado”, en una era en que una interacción con la policía, podría terminar en un proceso de deportación.

Bajo la nueva política, quienes usen bicicletas eléctricas y cometan un delito de tránsito, como saltarse una luz, ir a contravía, montarse a exceso de velocidad en las aceras, se enfrentarán a citaciones penales y comparecerán ante un juez.

A las expresiones de rechazo de esta medida, se unió la concejal de Manhattan, Carlina Rivera, quien recordó que según la ley estatal, las infracciones de tránsito deben resolverse en tribunales de tránsito, no en tribunales penales, y seguirán aplicándose como tales a los conductores de automóviles y camiones.

“Esto plantea serias preocupaciones legales y de equidad, ya que sabemos que esta política afectará desproporcionadamente a los inmigrantes y repartidores. Muchos de los cuales ya se enfrentan a condiciones laborales precarias, condicionadas por las exigencias de las empresas de aplicaciones”, agregó Rivera.

NYPD: No cooperamos con ICE

En un artículo de opinión publicado en medios locales, a mediados de mayo, la comisionada de NYPD, Jessica Tisch, informó que solo la primera semana de este mes, se emitieron 11,245 citaciones por “traslado de automóviles”, en comparación con 654 para bicicletas eléctricas, lo que demuestra que este nuevo enfoque es “equilibrado y específico”.

Además, la máxima funcionaria de NYPD, aclara que este tipo de citación no aparecerá en los antecedentes penales del conductor, y los jueces aún tienen la opción de desestimar un caso, si el ciclista evita nuevas infracciones, durante un período de seis meses.

“Los neoyorquinos han estado planteando estas preocupaciones en las comisarías del NYPD, en las reuniones del Consejo Comunitario y en otros lugares. Nos han expresado sus temores, muy reales, de sufrir lesiones graves o algo peor“, esgrimió.

De hecho, el pasado domingo entre las avenidas Bedford y Park de Williamsburg en Brooklyn, un repartidor que venía en sentido contrario, alrededor de las 7:40 p. m. del pasado domingo lesionó a una niña de tres años. Afortunadamente, solo sufrió heridas leves.

Tisch destacó que NYPD no pregunta por el estatus migratorio de las personas, ni coopera con el ICE en asuntos de inmigración civil.

“El único objetivo es restablecer la seguridad y el orden en nuestras calles y aceras. En mis 17 años trabajando en el gobierno municipal, nunca he aceptado el statu quo, cuando ya no beneficia a los neoyorquinos. Y la aplicación anterior de las leyes, sobre bicicletas eléctricas, claramente no beneficiaba a los neoyorquinos”, concluyó.

Los deliveristas apuntan a responsabilizar a las poderosas empresas digitales que los obligan a entregas rápidas, sino corren el riesgo de perder su acceso a la aplicaciones. (Foto: Cortesía Los Deliveristas Unidos)

Responsabilidad de las apps

Asimismo, la concejal de El Bronx, Pierina Sánchez promovió la idea que abordar los verdaderos desafíos de seguridad en las calles, la Ciudad debe centrarse en soluciones, como el rediseño de las calles y regulaciones justas para los usuarios de micro movilidad.

Además, la legisladora dominicana, apuesta a la exigencia de responsabilidades a las empresas de aplicaciones, por crear condiciones laborales inseguras.

“Podemos y debemos mantener nuestras calles seguras, sin criminalizar a los trabajadores inmigrantes, que solo intentan mantener a sus familias mediante un trabajo digno”, remató Sánchez.

En este sentido, Luis Cortés, director de la Campaña de Los Deliveristas Unidos remarcó que actualmente, estos trabajadores ya sufren las consecuencias de las fallas del sistema de seguridad de tránsito, con la tasa de mortalidad más alta, de cualquier ocupación en la ciudad de Nueva York.

El dato:

654 citaciones para conductores de bicicletas eléctricas, se emitieron solamente en la primera semana de mayo en NYC.