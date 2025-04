Grito deliverista: denuncian que apps los están bloqueando

En julio del 2023, tras una larga batalla, los repartidores de comida de la Gran Manzana celebraron “con bombos y platillos” la implementación de una ley municipal que exigía que la Ciudad decretara un aumento escalonado en sus salarios.

Y aunque el pasado 1 de abril, el alcalde, Eric Adams, celebró la fecha como punto cumbre de las mejoras, destacando que de ahora en adelante en Nueva York las apps están obligadas a pagar $21.44 por hora a cada trabajador, además de las propinas, miles de repartidores están sintiendo que “tanta belleza no es verdad”.

Esa fue la queja manifestada este miércoles por decenas de deliveristas que hicieron una caravana por varias calles de Jackson Heights, en Queens, para denunciar que apps como Uber Eats los están bloqueando cada día durante varias horas para que no puedan trabajar jornadas completas, limitando sus ingresos. Los manifestantes denunciaron que la novedad en las apps de comida sería una táctica de “retaliación” tras el aumento de salarios que ordenó la Ciudad para no cumplir con el mandato.

“Las aplicaciones lo que están haciendo ahora es que cuando llega la hora muerta, es decir, cuando bajan los pedidos, nos apagan la app y uno no puede entrar. Nos bloquean por horas y cuando ellos necesitan a uno porque crecen los pedidos, la vuelven a abrir. Es decir que se están aprovechando de nosotros”, aseguró Pedro Acosta, quien lleva seis años ganándose la vida como repartidor con la aplicación Uber Eats.

El trabajador dominicano denunció que justo cuando el gremio de deliveristas de la ciudad de Nueva York esperaba que sus ingresos subieran por el nuevo aumento aplicado, “irónicamente” están sufriendo una temporada de “vacas flacas” que temen se vuelva la constante si las autoridades municipales no le ponen freno a las “tácticas” de las aplicaciones.

“El aumento que se ordenó no lo hemos sentido, estamos haciendo menos dinero. Por eso es que estamos exigiendo a la Ciudad que garantice que ese aumento de salario que se aprobó, sea real, y para eso necesitamos que no nos bloqueen”, dijo el deliverista, quien participó en la caravana con su moto eléctrica. “Lo que han venido haciendo es que de la nada, sin avisarnos, nos dejan sin acceso, sin servicio en la App. Uno se queda horas esperando a que a ellos les dé la gana de abrirla. Yo antes del aumento me hacía $250 diarios y ahora hay días en que por el bloqueo a veces ni $100 hago porque solo me permiten trabajar tres horas”.

José Yos, quien trabaja como repartidor hace cuatro años, no solo denunció que las apps están bloqueando durante buena parte del día a los deliveristas sino que agregó que en varios casos están quitando la opción de que los clientes puedan dejar propinas, lo que reduce todavía más sus ingresos.

“Esto es una clara retaliación y alguien tiene que ponerle freno a las aplicaciones. Pedimos a la administración municipal que supervise la manera en la que las apps están implementando el aumento de salarios y que garantice que podamos tener mejores salarios y propinas. Si no es así, no hicimos nada”, aseguró el trabajador guatemalteco, miembro de la organización Los Deliveristas Unidos, que este jueves 10 de abril ofrecerá un taller de asesoría legal para repartidores.

Deliveristas como Pedro Acosta denuncian presuntas retaliaciones de las apps. Foto Edwin Martínez Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

“Necesitamos que las compañías dejen las represalias y que nos permitan trabajar y ganarnos la vida. Estamos prestando un servicio para llevar comida a muchas personas, pero las apps insisten en querer atacarnos, no solo robando propinas sino quitándonos el trabajo”, manifestó el joven inmigrante.

Lucas Motin, quien trabaja para varias aplicaciones, pidió a la administración municipal que revise las leyes de protección para los deliveristas y que se garantice que se cumplan, no solo en cuestiones salariales sino el respeto a sus derechos.

“La Ciudad tiene que buscar maneras de supervisar a las aplicaciones porque si no ejerce una labor de revisión profunda, las leyes que se aprobaron se van a quedar en pura letra bonita. Incluso a veces hay clientes que por no pagar una orden hacen reportes malos contra nosotros, diciendo que llegamos tarde o que la comida nunca llegó, y uno queda como ladrón y se queda sin trabajo”, comentó el repartidor.

Adalgisa Payero, líder de la Coalición Justicia para los Trabajadores de Apps hizo un llamado a la Ciudad para que escuche las denuncias de los repartidores y tome acciones que resuelvan sus quejas y garanticen que se implementen las leyes que se han aprobado para protegerlos.

“Estamos pidiendo a la administración no solo que frene el bloqueo injusto que están haciendo las aplicaciones contra los repartidores, sino que también implementen medidas a favor de su seguridad. Ellos se exponen todos los días a ataques de clientes, que se garantice el uso de baños, porque a pesar de ser una provisión de ley, muchos restaurantes no se los prestan”, dijo la defensora de los repartidores.

Deliveristas como José Yos denuncian presuntas retaliaciones de las apps. Foto Edwin Martinez Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

“Además, otro problema que están enfrentando los trabajadores de delivery es que les están poniendo multas cuando pasan por espacios de los autobuses. Hay muchas cosas que la administración municipal debe regular para ayudar a la comunidad de trabajadores o de lo contrario están dejando a miles de repartidores, mayormente inmigrantes y latinos, a su suerte sin poder sustentar a sus familias aquí y en sus países“, agregó la líder.

Tras las quejas manifestadas por los deliveristas, el Departamento del Consumidor y Protección laboral (DCWP) pidió a los trabajadores que se vean afectados con irregularidades por parte de las apps, incluyendo el tema de salarios, que presenten sus denuncias para que puedan tomar cartas en el asunto.

Sin embargo respaldaron a las aplicaciones advirtiendo que desde que entró en vigor el aumento del salario mínimo para repartidores, las apps han estado programando turnos para reducir el tiempo de espera en las entregas, lo que ha hecho que algunos trabajadores no puedan iniciar sus sesiones si no están agendados para determinado horario.

“Estamos investigando este problema y buscando otras maneras de apoyar a los repartidores. Cualquier repartidor que tenga preguntas, inquietudes o quejas debe comunicarse con el DCWP de inmediato a través de nyc.gov/DeliveryApps o llamando al 311″, dijo un vocero del DCWP. “Estamos comprometidos en proteger los derechos de los repartidores de restaurantes que usan aplicaciones y a devolverles el dinero a los neoyorquinos. Nuestro aumento del salario mínimo ayudará a estas personas trabajadoras y a sus familias a acceder mejor a los artículos esenciales”.

La semana pasada el alcalde Adams mencionó que las reformas salariales para los más de 60,000 repartidores de comida, que se estima hay en la Gran Manzana, y quienes jugaron un rol destacable durante la pandemia, tendrían mejor calidad de vida con los aumentos salariales.

El mandatario recalcó que la implementación gradual del salario mínimo para los repartidores de restaurantes a través de aplicaciones, que aumentó inicialmente a $19.96, con un ajuste adicional por inflación del 7.41%, “ha devuelto más de $700 millones de dólares” a los repartidores desde su introducción en 2023, lo que representa un cambio sustancial ya que antes de la reforma, los repartidores ganaban un promedio de $5.39 por hora antes de propinas.

La lucha por mejoras a su labor comenzaron desde el 2020, en plena pandemia, y en septiembre de 2021, el Concejo de la Ciudad de Nueva York aprobó la Ley Local 115, que exigía a la Ciudad estudiar las condiciones salariales y laborales de los repartidores de aplicaciones y establecer un salario mínimo para su trabajo con base en los resultados del estudio.

Deliveristas de Queens hicieron una caravana para denunciar respeto a su salario. Foto: Edwin Martinez

En junio de 2023, se anunció la norma definitiva sobre el salario mínimo, vigente desde el 12 de julio de 2023, y tras demandas, la Corte Suprema del Estado de Nueva York falló a favor de la Ciudad autorizando el inicio de la aplicación del salario mínimo de $17,96. Las aplicaciones apelaron el fallo de la Corte Suprema del Estado.

El Diario NY contactó a Uber Eats para obtener una respuesta sobre las quejas de los trabajadores, pero al cierre de esta edición no habían emitido ningún comentario.

Datos

2021 el Concejo de la Ciudad de Nueva York aprobó la Ley Local 115

60,000 deliveristas se estima trabajan en NYC

$5.39 por hora ganaban los deliveristas antes de propinas

$21.44 es el salario por hora actual ordenado por la Ciudad

Bloqueos por horas en sus apps denuncian los trabajadores

Los Deliveristas Unidos ofrecerán este jueves 10 de abril un taller de asesoría legal a las 10 am en Groove 24:31-83 34 street 11106