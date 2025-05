Jake Paul sobre Chávez Jr.: “Demostraré que tengo el corazón de un peleador mexicano”

El pugilista Jake Paul sigue en carrera para su siguiente reto dentro del boxeo ante Julio César Chávez Jr. del próximo 28 de julio en el Honda Center de Anaheim, California y por ello conversó en exclusiva con ElDiarioNY sobre su rival al cual no considera como un verdadero mexicano.

Paul, quien viene de vencer a Mike Tyson el pasado 25 de noviembre en un evento multitudinario en alianza con Netflix, lucía relajado y confiado en la conversación. El otrora YouTuber aseguró estar preparado ante el reto de vencer a Chávez Jr. y quiere seguir aumentando su récord en el ring que actualmente es de 11 triunfos y una derrota (7 KO).

“Voy a demostrar que tengo el corazón de un verdadero peleador mexicano. Chávez Jr. nació siendo peleador, pero no tiene ese corazón“, explicó The Problem Child.

El boxeador de 28 años se refirió a las debilidades de Chávez Jr., por lo que se ve como ganador al 100 %. Además, se atrevió a comparar el enfrentamiento con el que tuvo en su segunda pelea como profesional ante el exjugador de la NBA, Nate Robinson, a quien venció por la vía rápida.

“Voy a noquearlo en los primeros rounds. Tiene muchas debilidades en su estilo y honestamente va a ser una sorpresa para el mundo, como otro nocaut estilo Nate Robinson”, explicó Paul.

Jake Paul cree que en México no quieren a Julio César Chávez Jr.

Julio César Chávez Jr. puede jactarse de tener un récord de 54-6-1 con 34 KO., pero para Jake Paul todo eso queda reducido a segundo plano cuando habla de la relación entre México y el hijo del Gran Campeón.

Paul considera a Julio César Chávez padre como el rey de México e incluso terminó citando supuestos encuentros con seguidores mexicanos que dicen valorar más al exblogger que a su coterráneo.

“No estoy seguro si en México realmente quieren a Chávez Jr. Más bien quieren a su papá. Chávez Jr. es como el niño molesto que respetan, pero no realmente. Algunos fans mexicanos me han dicho: ‘Oye, no queremos a Chávez Jr., te queremos a ti‘. Hablo desde mi experiencia con fans mexicanos y que me han dicho que me prefieren a mí”, señaló.

Antes de irse Paul dejó claro que el combate “va a ser una guerra” contra Chávez Jr., pero una en la que espera salir victorioso.

“Voy a hacer que se rinda, voy a ganar”, cerró.

