Kennedy Jr. podría prohibir a científicos del gobierno publicar en principales revistas médicas

El secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), Robert F. Kennedy Jr., amenazó en un podcast con evitar que los científicos del gobierno publiquen su trabajo en las principales revistas médicas como parte de su creciente guerra contra las instituciones que, de acuerdo con él, están influenciadas por las compañías farmacéuticas.

En el podcast “Ultimate Human”, Kennedy apuntó que el New England Journal of Medicine, el Journal of the American Medical Association y The Lancet, tres de las revistas más influyentes del mundo, eran “corruptas” y publican estudios financiados y aprobados por farmacéuticas.

“A menos que esas revistas cambien drásticamente, vamos a impedir que los científicos del NIH publiquen en ellas y vamos a crear nuestras propias revistas internamente“, dijo, refiriéndose a los Institutos Nacionales de Salud, una agencia del HHS que es el mayor financiador de investigaciones en salud del mundo.

Los comentarios llegan días después de que la Casa Blanca divulgara un informe, liderado por Kennedy Jr., en el que asegura que la prescripción excesiva de medicamentos podría estar impulsando un incremento en las enfermedades crónicas en menores de edad.

El documento en cuestión sugiere que la industria farmacéutica y una cultura del medio a hablar abiertamente han alejado a médicos y científicos del estudio de las causas de las enfermedades crónicas. Asimismo, se produce después de que tanto JAMA como el NEJM recibieran cartas del Departamento de Justicia escudriñándolos por partidismo.

La postura del secretario, no obstante, entra en conflicto con la de su director del NIH, Jay Bhattacharya, quien hace poco dijo a un periodista que apoya la libertad académica, lo que “significa que puedo enviar mi artículo, incluso si mis jefes no están de acuerdo conmigo”.

En el podcast, Kennedy Jr. afirmó que los directores de las revistas más importantes, incluido el editor jefe de The Lancet, Richard Horton, y la ex editora jefe del NEJM, Marcia Angell, ya no considera que sus publicaciones sean dignas de respetar.

El republicano se refería a las declaraciones de Angell y Horton de 2009 y 2015, respectivamente: Angell escribió que “simplemente ya no es posible creer en gran parte de la investigación clínica que se publica” debido a las relaciones financieras con las empresas farmacéuticas, mientras que Horton escribió sobre las preocupaciones sobre la replicabilidad de la investigación científica.

El líder del HHS siguió afirmando que Horton “realmente se deshonró a sí mismo” en la época de la pandemia de la covid-19, informó POLÍTICO.

Horton estuvo en el medio de una polémica en 2020 cuando The Lancet se retractó en un estudio que relacionaba el controvertido fármaco hidroxicloroquina con un aumento de muertes por covid-19. Horton aseveró que la publicación cambiaría su proceso de revisión por pares.

Además, la revista londinense publicó una carta de científicos destacados, entre ellos Peter Daszak, presidente de EcoHealth Alliance, en la que se aseguraba que cuestionar el origen natural del coronavirus equivalía a una teoría conspirativa. Una página web de la actual administración afirma que EcoHealth facilitó una investigación de “ganancia de función peligrosa” en el Instituto de Virología de Wuhan, China, que Trump cree que causó la pandemia.

Por su parte, la administración del expresidente Joe Biden prohibió a Daszak y a EcoHealth recibir más financiación gubernamental, argumentando su incumplimiento de los protocolos de subvención.

Un representante de JAMA afirmó que la revista no tenía nada que agregar al ser cuestionada sobre las declaraciones de Kennedy, mientras que NEJM y The Lancet no respondieron a las peticiones de comentarios. El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) tampoco respondió.

Bhattacharya y el director de la FDA, Marty Makary, publicaron recientemente su propia revista, la Revista de la Academia de Salud Pública, que, de acuerdo con lo que afirman, promoverá el diálogo abierto. Ambos se encuentran en excedencia del consejo editorial.

