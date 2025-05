Lista de 36 sucursales bancarias que cerraron en las últimas tres semanas

Entre el 26 de abril y el 17 de mayo de 2025, un total de 36 sucursales bancarias en Estados Unidos cerraron sus puertas, según notificaciones enviadas por ocho instituciones financieras a la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC, por sus siglas en inglés).

Este organismo federal regula los bancos nacionales y exige que las entidades informen sus cierres con anticipación para asegurar operaciones estables y seguras.

Santander lidera los cierres; Nueva York el estado más afectado

Del 26 de abril al 17 de mayo de 2025, bancos como Santander, US Bank, Wells Fargo, Community Bank, Bank of America, Capital One, KeyBank y Flagstar cerraron sucursales en al menos 10 estados.

Santander encabeza la lista con 28 cierres, seguido por Community Bank con cinco, US Bank con cuatro y Wells Fargo con tres.

El estado con más cierres será Nueva York, con 10 sucursales afectadas, seguido por Massachusetts (6) y Pensilvania (5).

Darren Kingman, experto de Root Digital, comentó al Daily Mail: “El cierre de sucursales bancarias en EE.UU. no se está desacelerando. La última vez que tanta gente compartía una sucursal fue en 1995”.

Este movimiento se suma a una tendencia en aumento: más de 1,000 sucursales cerraron el año pasado en todo el país, en parte por el cambio hacia la banca digital.

Lista completa de sucursales que cerraron

Bank of America

–Torrance, CA – 4206 Pacific Coast Highway

–San Antonio, TX – 7018 FM 78

Capital One

–New York, NY – 501 Broadway

Community Bank

–Elmira, NY – 333 East Water Street

–Ithaca, NY – 200 East Buffalo Street

–Ithaca, NY – 602 West State Street

–Elmira, NY – 971 Country Route 64

–Boiceville, NY – 4141 St Highway 28, PO Box 368

Flagstar Bank

–New York, NY – 111 Broadway

KeyBank

–Devon, PA – 414 Lancaster Avenue

–New York, NY – 11 E 22nd Street

Santander Bank

–Woburn, MA – 19 Pleasant Street

–Worchester, MA – 655 Park Avenue

–Salem, NH – 541 South Broadway, Suite 100

–Boston, MA – 346 Congress Street

–Salem, MA – 22 New Derby Street

–Hoboken, NJ – 214 Washington Street

–Philadelphia, PA – 2103 Hamilton Street

–Ephrata, PA – 370 N Reading Road

–Newark, NJ – 873 Broad Street

–Boston, MA – 346 Congress Street

–West Chester, PA – 50 West Market Street

–Middleton, MA – 39 South Main Street

–Norwell, MA – 69 Washington Street

–Providence, RI – 280 Atwells Avenue

–Bronx, NY – 200 East 161st Street

–Wharton, NJ – 40 South Main Street

–Harrisburg, PA – 235 N Second Street

–Staten Island, NY – 81 Water Street

–Pennington, NJ – 2583 Pennington Road

US Bank

–Quilcene, WA – Highway 101 and Rogas Road

–Mount Juliet, TN – 11207 Lebanon Road

–Nashville, TN – 10638 Concord Road

–Minneapolis, MN – 800 Nicollet Mall

–North Myrtle Beach, SC – 3910 Highway 17 South

Wells Fargo Bank

–Fort Morgan, CO – 123 East Kiowa Avenue

–Murrieta, CA – 28007 Scott Road

