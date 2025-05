Thalía recuerda a su madre en el 14° aniversario de su partida con emotivo mensaje

Yolanda Miranda, madre de Thalía, Laura Zapata, Ernestina Sodi, entre otras, cumplió el pasado 27 de mayo 14 años de haber fallecido, y a través de las historias de la red social de la camarita, la cantante y también actriz compartió que realmente no se acordaba de una fecha tan dolorosa, porque siempre lleva a su progenitor en su corazón.

“Estoy leyendo mensajitos y apenas me estoy dando cuenta de que hoy es el aniversario de mi mamá. De verdad que estoy impresionada porque justo venía en este momento aquí escuchando música y me la imaginé aquí sentadita. Es más, desde ayer que la traigo aquí a mi madre, pero no me imaginaba que hoy era esa fecha“, dijo en un video.

La esposa de Tommy Mottola se tomó unos segundos de su tiempo para agradecer a aquellos fans que siempre se mantienen conectados a cualquier novedad en su vida, ya sea para enviar un mensaje lleno de esperanza y cariño en momentos tan complejos como la pérdida de una madre.

Thalía compartió emotiva foto al lado de su madre. | Instagram: @thalia. Crédito: Cortesía

“Entonces quiero agradecerles a todos porque siempre están conmigo, siempre no estaban las buenas y en las no tan buenas. Definitivamente, estas fechas, pues ya no las siento tan feas, tan horribles, tan devastadoras porque, pues las he trabajado y las he entendido. En la fe que yo vivo, Qué es en la fe de Cristo, sé que ella está en mejor vida”, añadió.

Thalía agregó que hay algo que la calma, y es pensar que su madre en este momento se encuentra en un mejor plano, lleno de paz, desde que dejó el plano terrenal hace más de una década. Antes de finalizar, agradeció a todos por sus infinitos mensajes, recordando que está preparando un nuevo tema.

“Sé que ella está viendo directamente el rostro de Dios en un mejor espacio que nosotros aquí. Y me da mucha tranquilidad, fe y alegría saber que está mejor que nunca. Gracias a todos ustedes que siempre me mandan amor y que siempre están pendientes de mí. Los amo, las amo y qué bonito, qué bonito contar con ustedes”, mencionó.

Sigue leyendo:

· Thalía le dedicó un tierno mensaje a Karol G: “Me emocionó hasta el alma”

· Camila Sodi y Thalía enfrentarían crisis por cenizas de Ernestina

· Thalía muestra hematomas tras accidente en ensayo