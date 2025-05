Wells Fargo, US Bank y más: 36 sucursales de bancos de EE.UU. cerrarán en tres semanas

Entidades bancarias como Santander, US Bank y Wells Fargo, se encontraban entre los ocho bancos que notificaron a la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) sobre sus cierres previstos, previstos entre el 26 de abril y el 15 de mayo.

Los bancos deben informar a la OCC antes del cierre de alguna de sus entidades, y la agencia pública los informes en un informe semanal. Si bien estos informes indican la intención de cierre, no constituyen una confirmación definitiva.

El cierre de estas 36 sucursales se llevará a cabo en las próximas 3 semanas, liderados por Santander, Community Bank, US Bank y Wells Fargo, seguidos por Bank of America, Capital One, Flagstar y Keny Bank.

El estado del país más afectado con esta decisión es Nueva York, con la pérdida de 10 sucursales bancarias locales. A esta localidad le siguió Massachusetts que también sufrió 6 cierres y Pensilvania, registró 5 clausuras.

Cierres en 2024

En 2024, diferentes instituciones bancarias cerraron un total de 1043 sucursales en todo el país y la tendencia se aceleró en 2025, con 272 cierres registrados en los primeros 3 meses del año. Adicionalmente, un estudio reciente reveló que la última sede física podría cerrar en 2041.

“La última vez que tanta gente compartió una sucursal local fue en 1995”, explicó Darren Kingman, de Root Digital, en conversación con el DailyMail.com. Los bancos disminuyeron su emisión de efectivo, consecuencia de las transacciones de los clientes, principalmente electrónicas.

A la fecha más de 200 millones de estadounidenses aún depositan efectivo, lo que implica filas más largas y un peor servicio a medida que se reduce el acceso, con la disminución de sucursales físicas en todo el país.

Evolución de la banca en línea

“A pesar de la tendencia hacia la banca en línea, los datos de nuestra encuesta muestran que más de la mitad de los estadounidenses están preocupados por el creciente número de sucursales físicas que han cerrado en los últimos años”, explicó Murray.

Una nueva encuesta de GoBankingRates también reveló que el 45% de los estadounidenses aún prefiere la banca presencial. Sin embargo, la transición hacia la banca en línea tendrá una tendencia al alza en 2025.

Si bien esta es una realidad, la mayoría de los ciudadanos dejan ver su preocupación por el crecimiento de cierre de sucursales financieras físicas en los últimos años. Mientras que otros remarcan la importancia de generar cambios importantes dentro del sistema bancario para un mejor funcionamiento.