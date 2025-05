Aleska Génesis asegura que está facturando y Maripily Rivera “ladrando”

Aleska Génesis y Maripily Rivera estuvieron juntas durante una de las temporadas de “La Casa de los Famosos” y desde entonces hay diferencias entre ellas. Sin embargo, esta situación se sigue registrando durante las galas de esta quinta edición, donde ambas son panelistas, y la falta de respeto ha estado a la orden del día.

La modelo de origen venezolano, durante un encuentro con los medios en México, le envió un contundente mensaje a la boricua: “A esa señora (Maripily Rivera) hay que dejarla atrás. Voy a decir algo: A ella sí le favorece el hecho de humillar, insultar, ofender, porque hay mucha gente; no entiendo a esos medios que, de paso, le aplauden. Por eso prefiero ignorarla, hacer caso omiso; ella que siga ladrando y yo sigo facturando“, dijo.

La salida de Aleska de esta temporada dejó a más de uno impactado, y cómo no estarlo si al salir de las instalaciones de Telemundo la estaba esperando la policía para llevársela detenida, hecho que se registró el 10 de marzo de este año. Por ello, uno de los reporteros le preguntó cómo estaba luego de haber pasado por un momento tan complejo como ese, y ella no pudo evitar sentirse conmovida.

“La realidad es que no es fácil y todos los días trato de darme ánimos de ver lo positivo, de sonreír, porque si empiezo a pensar en todo lo malo que me sucedió, vuelvo a caer en ese hueco, en esa tristeza que viví durante un tiempo”, añadió la expareja sentimental de Clovis Nienow.

La venezolana declaró que eso no le desea a ninguna persona porque estuvo muy afectada y dice que, hasta la fecha, ha sido un ciclo que no ha podido cerrar en su totalidad, pese a la decisión que tomaron las autoridades mexicanas. Al mismo tiempo, señaló que sigue trabajando para sentirse mejor y estar bien consigo misma, luego de haber sido detenida en dos oportunidades por esa situación.

“Quiero también aclarar que a mí me ayudaron mucho las oraciones, hice ayunos y eso me fortaleció muchísimo porque estaba en un proceso donde no sabía el resultado, no sabía si en algún momento me iban a volver a llevar a la cárcel, si me iban a desaparecer. Recibí amenazas”, explicó.

