El 60% de dueños y posibles compradores de vivienda en EE.UU. se sienten inseguros sobre el mercado inmobiliario

Según el último informe Homebuyer Insights Report del Bank of America, publicado en coordinación con el último análisis On the move del Bank of America Institute, la incertidumbre entre los actuales propietarios de viviendas y los posibles compradores está en su nivel más alto en tres años, con un 60% diciendo que no puede decir si ahora es un buen momento para comprar una casa o no, en comparación con el 48% de hace dos años.

A pesar de esto, el 52% de los potenciales compradores de vivienda se muestran optimistas sobre la situación del mercado inmobiliario, afirmando que es mejor ahora que hace un año. Tres de cada cuatro (75%) prevén una bajada de los precios de las viviendas y de los tipos de interés y esperan hasta entonces para comprar una vivienda nueva, frente al 62% en 2023.

“Con tantos factores que impactan el mercado inmobiliario, tanto los compradores potenciales como los actuales se preguntan qué significa todo esto para ellos”, afirma Matt Vernon, director de Préstamos al Consumidor de Bank of America. “Como muestra nuestra investigación, la mayoría de los compradores cree que el mercado va por buen camino, pero muchos aún planean esperar condiciones más favorables antes de tomar la decisión”.

La generación Z hace concesiones para poder comprar

La nueva investigación también revela que, a pesar de los obstáculos financieros, el sueño de ser propietario de una vivienda sigue siendo un poderoso motivador tanto para la Generación Z como para los Millennials, impulsándolos a hacer sacrificios en el presente y a priorizar la seguridad financiera a largo plazo que ofrece una vivienda. Para la Generación Z y los Millennials, tres de cada cuatro propietarios actuales afirman que ser propietario de una vivienda es un logro trascendental. Los datos de 2025 muestran:

· El 30% de los propietarios de viviendas de la Generación Z informaron que pagaron su pago inicial aceptando un trabajo adicional, en comparación con el 28% en 2024 y el 24% en 2023.

· El 22% de los propietarios de viviendas de la Generación Z informaron que compraron su casa con hermanos, en comparación con el 12% en 2024 y el 4% en 2023.

· El 34% de los posibles compradores de vivienda de la Generación Z considerarían vivir con familiares o amigos mientras esperan comprar una casa.

· El 21% de los potenciales compradores de vivienda de la Generación Z afirman que planean pagar la entrada con un préstamo de sus padres o familiares, en comparación con solo el 15% de la población general que opina lo mismo. Entre todos los potenciales compradores de vivienda, esta cifra ha aumentado respecto al 12% en 2024 y el 9% en 2023.

“A pesar de los desafíos que enfrentan, las generaciones más jóvenes aún comprenden el valor a largo plazo que les ofrece ser propietarios de una vivienda y muchos están haciendo todo lo posible para lograrlo”, afirma Vernon. “Están encontrando maneras creativas de afrontar los pagos iniciales y trabajando arduamente para mejorar su futuro financiero”.

El clima severo es la principal preocupación de los compradores de vivienda

El 62% de los propietarios de viviendas actuales y posibles compradores están preocupados por el impacto del clima severo y los desastres naturales cuando se trata de ser propietario de una vivienda, y el 73% considera que es importante comprar en áreas donde haya un menor riesgo de que ocurran estos eventos.

· Muchos (38%) han cambiado su lugar preferido para comprar una vivienda debido al riesgo de condiciones climáticas severas en la zona.

· Entre los propietarios de viviendas actuales, casi una cuarta parte (23%) ha sufrido personalmente daños o pérdidas de propiedad en los últimos 5 años debido a fenómenos climáticos severos.

· El 65% de los propietarios de viviendas actuales están tomando medidas para preparar sus hogares ante el riesgo de condiciones climáticas severas.

