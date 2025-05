Los mejores lugares para vivir en EE.UU. en 2025-2026

US News & World Report, la publicación de clasificaciones y asesoramiento al consumidor, presentó la lista de los Mejores Lugares para Vivir en EE.UU. 2025-2026, clasificando las principales ciudades del país en función de su valor, atractivo, mercado laboral y calidad de vida. Este año, US News amplió sus datos para evaluar más de 850 ciudades (en comparación con las 150 de años anteriores) y publicó la lista de las 250 mejores ciudades para vivir del año.

Nuevas consideraciones de datos y la expansión de las ciudades evaluadas dieron como resultado un nuevo top 10 para el año 2025-2026, con Johns Creek, Georgia, en el puesto número 1 debido a su sólido mercado laboral y sus puntajes de deseabilidad.

“La ampliación de la clasificación de los Mejores Lugares para Vivir 2025-2026 ofrece a los consumidores una visión más detallada de cómo es vivir en algún lugar a nivel comunitario, lo que les permite considerar más opciones de posibles lugares donde establecerse”, dijo Erika Giovanetti , analista de préstamos al consumidor en US News & World Report.

Carmel, Indiana, ocupó el segundo puesto gracias a sus altos índices de atractivo, valor y mercado laboral. Texas debutó tres veces entre los 10 primeros gracias a sus sólidos índices de atractivo y valor: Pearland, Texas , se ubicó en el tercer puesto, mientras que League City, Texas, y Leander, Texas , se ubicaron en el sexto y octavo puesto, respectivamente.

Los Mejores Lugares para Vivir 2025-2026 se determinaron con base en una metodología que considera el mercado laboral, el valor, la calidad de vida y el atractivo de la ciudad. Estos indicadores se ponderaron, en parte, a partir de una encuesta pública realizada a miles de personas en todo Estados Unidos para determinar las cualidades que consideran importantes en un lugar para vivir. La metodología también incluye datos de recursos internos de US News, Applied Geographic Solutions y agencias gubernamentales estadounidenses, como la Oficina de Estadísticas Laborales, la Oficina del Censo, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

Este año, con base en la confianza del consumidor, las ponderaciones se clasificaron por niveles, midiendo la calidad de vida, el valor, la deseabilidad y el mercado laboral. Las clasificaciones 2025-2026 también incluyen datos de los Mejores Estados de US News sobre economía e infraestructura para profundizar la confianza del consumidor y comprender la posición de las ciudades en factores importantes que contribuyen a la calidad de vida en general.

“Si bien la calidad de vida sigue siendo la principal prioridad para muchos estadounidenses, y tiene el mayor peso a la hora de determinar la clasificación de los mejores lugares para vivir, US News ajustó ligeramente su ponderación para priorizar el mercado laboral de cada ubicación en medio de una mayor incertidumbre económica”, afirmó Giovanetti.

Las 859 ciudades analizadas para el período 2025-2026 fueron luego clasificadas dentro de clasificaciones específicas de cada estado.

“El lanzamiento de este año celebra los 250 lugares principales que mejor satisfacen las necesidades de los consumidores, pero también ofrece la posibilidad de ver las ciudades mejor clasificadas en los estados de su elección”, agregó Giovanetti.

Best Places to Live es parte de la división de Bienes Raíces en expansión de US News, que ayuda a las personas a determinar los mejores lugares para vivir y jubilarse, así como a comprender mejor el mercado inmobiliario, determinar el valor de su vivienda, trabajar con un agente de bienes raíces y comprar y vender una casa.

Los 10 mejores lugares para vivir según US News 2025-2026

1. Johns Creek, Georgia

2. Carmel, Indiana

3. Pearland, Texas

4. Pescadores, IN

5. Cary, Carolina del Norte

6. League City, Texas

7. Apex, Carolina del Norte

8. Leander, Texas

9. Rochester Hills, Michigan

10. Troy, Michigan

Consulte la clasificación completa aquí.

