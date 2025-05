Lucía Méndez revela el momento que cambió su vida tras el COVID-19

Lucía Méndez se sinceró sobre una amarga experiencia cuando tuvo que ser hospitalizada por COVID-19, un momento que la hizo reflexionar sobre cómo una posible muerte terminó cambiando sus prioridades. Durante una entrevista que le concedió a Gustavo Adolfo Infante, le contó cómo sintió que todo se transformó en su vida en cuestión de segundos.

“Primero tenía una tos que no se me quitaba con nada, iba con los médicos y decían que era una alergia. No, pues es la tos de 100 días, todo el mundo tiene tos, ‘No te preocupes’, pero nada, era neumonía lo que yo tenía“, comenzó compartiendo sobre la situación que atravesó hace algún tiempo.

La también actriz de 70 años comentó que se preocupó cuando las circunstancias cambiaron drásticamente mientras ella se encontraba en un evento. Tuvo algunas dificultades de salud y, al no sentirse bien, se dirigió a un centro de salud para que la evaluaran, ya que no quiso quedarse con el primer diagnóstico médico que indicaba que era una presunta alergia.

“Voy a la premiación de la diva del siglo y qué es lo que pasa, que me da COVID. Alguien me pegó el COVID, curiosamente, el COVID se me pega y, pues nada, o sea, como a los tres días me salió el COVID, obviamente. Y una noche me sentía muy mal, me dolía mucho el cuerpo, me dolía mucho todo y, pues, le dije a Paty: ‘Me voy al hospital’“, le contó en exclusiva a Gustavo Adolfo.

Tras dirigirse a un centro de salud, mencionó que su hijo, durante todo ese momento, se mostró bastante alarmado y los médicos no dejaban de correr para atender la situación que se estaba registrando con la empresaria. Además, uno de los especialistas le informó que por poco habría fallecido, hecho que la terminó dejando perpleja porque no tenía idea de lo delicado de su salud.

“Llegué e inmediatamente a un neumólogo de emergencia. Yo veía que todo el mundo corría, subía y bajaba. Mi hijo me partió el alma; estaba con una cara sumamente asustada y, pues, yo no sabía que estaba grave. Me puse muy grave, al grado que hace poco me dijo mi neumólogo: ‘Estabas tocándole la puerta a San Pedro’. Entonces, wow, dije yo: ‘Qué barbaridad, de un día a otro Gustavo te mueres, te vas de esta vida”, dijo.

Sigue leyendo:

· Lucía Méndez reaparece con María José en el festival Tecate Emblema

· Lorena Herrera revela detalles de su tensa relación con Lucía Méndez

· Laura Flores contó si fue difícil trabajar con Lucía Méndez