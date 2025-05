Lorena Herrera revela detalles de su tensa relación con Lucía Méndez

Lorena Herrera participó en el reality show “Siempre Divas” proyecto en el que trabajó con Lucía Méndez. Desde ese momento, las diferencias entre ellas comenzaron a surgir y la enemistad, con el paso del tiempo, fue creciendo. Esta vez, la modelo de origen mexicano, de 58 años, habló con Matilde Obregón sobre lo que realmente ocurrió para llegar a no tratarse sin haber tenido un problema.

Herrera expresó que en su corazón no hay espacio para tener un sentimiento negativo hacia ninguna persona, y mucho menos hacia la actriz de 70 años con quien las cosas no se dieron de la mejor manera desde la primera temporada del reality show. Lorena considera que Lucía prefería adoptar una postura más cerrada y alejarse, lo que hizo que las cosas entre ellas no funcionaran.

“Yo no odio a nadie en este mundo, pero no hubo química. En la primera temporada, yo pensé que podríamos llevarnos bien; las dos somos Acuario. Pero, a partir de la mitad del reality, las cosas ya no fluyeron y siento que ella (Lucía) se cerró, sacó lo peor de ella y ya no pudo conectar con ella”, mencionó a Matilde.

Herrera ofreció detalles de cómo fue trabajar con Lucía en medio de las diferencias que se registraron sin fundamento entre ellas, ya que nunca hubo un inconveniente para que la relación se volviera tensa. Sin embargo, eso no fue impedimento para que continuaran trabajando en el proyecto mencionado: “Desde el primer día de grabación hubo chispas. Así es esto, a veces te toca actuar con gente con quien no hay química y que no pasa nada. Acabó en tache”.

Durante la conversación con Matilde, siempre se expresó con mucho respeto hacia Lucía, ya que, bajo ninguna circunstancia, se refirió de ella de una forma inadecuada, porque entendió que a veces las cosas simplemente no fluyen entre las personas y tampoco se pueden forzar para establecer una amistad; dado que no congeniaron, eso no la lleva a tener una opinión negativa de ella.

“Después de la segunda temporada, hicimos una gira, pero no fluyó, no pasó a mayores. Opto por no hablar nada. No digo que sea mala persona”, destacó sobre la enemistad que existe entre ambos artistas desde hace años.

Sigue leyendo:

· Laura Flores contó si fue difícil trabajar con Lucía Méndez

· Sale a luz la discusión entre la fallecida Dulce y Lucía Méndez

· Lucía Méndez llegó a dudar quién era el padre de su hijo