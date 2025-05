Reducción de vuelos en aeropuerto Newark de NJ-NY continuará hasta el otoño: Departamento de Transporte

Hasta el otoño se mantendrá la limitación de vuelos en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, anunció ayer el secretario de Transporte, Sean Duffy, al cierre de un mes caótico en ese terminal ubicado en Nueva Jersey, a las afueras de Nueva York.

Normalmente Newark tiene entre 50 y 54 salidas por hora. Actualmente, el aeropuerto sólo facilita unas 28 salidas y 28 llegadas por hora debido a problemas de personal, la construcción de la pista y fallos tecnológicos, explicó el titular del Departamento de Transporte en una conferencia de prensa, citó Pix11 News.

Se prevé que la construcción de la pista, que se encuentra en curso, finalice para el 15 de junio, momento en el que Newark podrá aumentar las salidas y llegadas a 34 por hora. Sin embargo, ante la falta de controladores aéreos el aeropuerto no recuperará su volumen normal hasta al menos el otoño, según Duffy.

“Cuando la nueva pista entre en funcionamiento el 15 de junio, aumentaremos el número de controladores de 28 a 34. Se mantendrá así hasta octubre, hasta que actualicemos a estos controladores y los incorporemos al espacio aéreo. Cuando eso suceda realizaremos otra evaluación para ver cuánto podemos aumentar, si es que podemos hacerlo”, explicó el funcionario federal.

Unos 16 controladores de tráfico aéreo adicionales se encuentran actualmente en proceso de certificación para unirse al Philadelphia Terminal Radar Approach Control (TRACON), que supervisa los vuelos que entran y salen del Aeropuerto de Newark.

Verizon, que firmó un contrato de $2,400 millones de dólares a 15 años con la Administración Federal de Aviación (FAA) para diseñar, construir y operar sus servicios de comunicación, también ha actualizado las operaciones del aeropuerto Newark.

“Verizon ha instalado una nueva línea de fibra óptica entre Filadelfia y Nueva York… No quiero prometer demasiado y no cumplir lo prometido, pero si todo sale bien, y puede haber problemas durante las pruebas de la línea, deberíamos poder empezar a usar esta nueva línea de fibra óptica a principios de julio”, declaró Duffy, citado por The Hill.

“Después, trabajaremos en la segunda línea que va de Nueva York a Newark. No hemos tenido problemas con esa línea, pero una de las líneas sigue siendo de cobre. Instalaremos una nueva línea de fibra óptica”, añadió.

Los controladores que gestionan el espacio aéreo de Newark (NJ) tienen su base en Filadelfia (Pensilvania), pero el sistema que procesa los datos del radar está ubicado en Nueva York.

Los prolongados retrasos y cancelaciones en Newark han afectado a aeropuertos de todo Estados Unidos y otros países desde hace un mes, cuando los controladores aéreos perdieron temporalmente la comunicación con aviones en vuelo el 28 de abril, según el sindicato Asociación Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo (NATCA).

Desde entonces el aeropuerto Newark (EWR), administrado por la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey (PANYNJ) y uno de los más concurridos del país, ha sufrido desvíos, retrasos y cancelaciones. El 9 de mayo los controladores de tráfico aéreo informaron de otro un apagón de 90 segundos, cuando otra vez perdieron temporalmente la comunicación con aviones en vuelo.

United Airlines ha sido la compañía más afectada, pues sirve a aproximadamente el 63% de los pasajeros en Newark, lo que la convierte en el mayor inquilino de ese aeropuerto, seguido por la empresa de carga FedEx Express.

Los incidentes en Newark y otras preocupaciones sobre seguridad aérea se han convertido en un gran desafío para el mandatario Donald Trump. Apenas unos días después de asumir el cargo, el 29 de enero un avión de American Airlines se estrelló contra un helicóptero del Ejército cerca del Aeropuerto Ronald Reagan en Washington DC, causando la muerte de todas las 67 personas a bordo de ambas aeronaves.

Los problemas en Newark Liberty no son nuevos: en el lapso 2015-2023 lideró tristemente con el mayor número de quejas de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) entre los 44 terminales aéreos más grandes de EE.UU. En el ínterin, en la primavera del año pasado el Terminal A de Newark fue designado “el mejor nuevo terminal aéreo del mundo”, según Skytrax, la firma calificadora más importante de la industria.