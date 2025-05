Trump le da a Putin un plazo de dos semanas para demostrar que quiere la paz con Ucrania

El presidente Donald Trump afirmó estar “muy decepcionado” con Vladimir Putin por los ataques persistentes en Ucrania a pesar de las expectativas por negociaciones de paz y le dio al líder del Kremlin dos semanas para demostrar que realmente está buscando una solución pacífica.

“En unas dos semanas vamos a saber si nos está siguiendo la corriente o no, y si lo está, responderemos de forma un poco diferente”, declaró Trump, sin detallar las medidas concretas que podrían aplicarse contra Rusia, informó EFE.

Putin propuso a Trump colaborar con Ucrania en la elaboración de una hoja de ruta para un tratado de paz y condiciones para un alto el fuego el pasado 19 de mayo.

En ese momento, ambos líderes discutieron vías para reducir la tensión y avanzar hacia una resolución del conflicto. Sin embargo, las acciones militares rusas han continuado intensificándose, generando frustración en Washington y en otros países occidentales.

La postura de Rusia y Ucrania ante las negociaciones

Entretanto, el Vladímir Medinski, jefe negociador ruso, afirmó este miércoles que Moscú está listo para reanudar conversaciones con Kiev sobre el contenido del acuerdo y las condiciones para un cese al fuego. Ucrania, por su parte, ya entregó su propuesta y mantiene su postura firme frente a los ataques rusos.

“Lo haré si es necesario. Ojalá se hubiera hecho hace un par de meses, pero en este momento estamos trabajando con Putin y ya veremos dónde estamos. Creo que lo estamos haciendo bien, pero ya veremos”, comentó Trump. “No me gusta lo que está pasando. No me gusta que se lancen cohetes contra ciudades. No lo vamos a permitir”.

Las conversaciones entre Moscú y Kiev que sostuvieron en Estambul el 16 de mayo fueron las primeras de manera directa en tres años, logrando un acuerdo preliminar para intercambiar prisioneros: 1,000 por cada lado.

Sin embargo, tras ese acuerdo inicial, Rusia ha intensificado sus ataques sobre varias ciudades ucranianas, lo que ha llevado a una respuesta militar ucraniana con drones y a crecientes llamados internacionales para incrementar las sanciones contra Moscú.

