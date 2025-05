Cámara de Comercio de Puerto Rico apuesta a proyecto bipartita en el Congreso para la relocalización de empresas en la isla

Nueva York – Luis Pizarro Otero, presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), consideró que el consenso bipartita sobre la necesidad de impulsar iniciativas legislativas de “reshoring” en la isla desde el Congreso envía un mensaje de que el territorio está en el radar de las autoridades federales.

Pizarro Otero es uno de los líderes empresariales puertorriqueños que avaló la legislación H.R. 3042 presentada por la representante republicana de Nueva York, Nicole Malliotakis, que busca impulsar a compañías de manufactura médica nacional a través de la otorgación de incentivos en áreas económicamente desfavorecidas de Estados Unidos, incluyendo sus territorios.

“Medical Manufacturing, Economic Development, and Sustainability Act” (MMEDS Act) es también respaldada por al menos siete legisladores, entre los que se encuentran demócratas.

“Aunque no pase nada ahora en (el proyecto de) ley de reconciliación, el hecho de que se presentara este proyecto por alguien de la mayoría (republicana en la Cámara), bipartita, con el apoyo de personas clave como (los representantes) Darren Soto (D-FL), Ritchie Torres (D-NY), María Elvira Salazar (R-FL), o sea, de ambos lados, republicanos y demócratas; número uno, da el mensaje de que Puerto Rico está en sintonía. Número dos, si no pasa nada ahora, se convierte en un ‘messaging bill’ en el que se puede seguir trabajando, buscar más coauspiciadores, seguir educando para en cualquier otra oportunidad que haya o turno al bate, que seamos incluidos”, argumentó Pizarro Otero en entrevista con El Diario.

La medida busca incentivar la producción nacional de productos médicos ofreciendo créditos fiscales a los fabricantes elegibles.

De acuerdo con PoliScore, la legislación está diseñada para fortalecer la cadena de suministros nacional de productos médicos y estimular el desarrollo económico en jurisdicciones con pobreza persistente y dificultades económicas. De aprobarse, la medida crearía nuevos créditos fiscales para los fabricantes de productos médicos que operan en “zonas económicamente deprimidas”.

“Las empresas elegibles pueden solicitar un crédito fiscal equivalente al 40% de los salarios, beneficios y depreciación de la propiedad relacionados con la fabricación de productos médicos en estas zonas, con créditos aún mayores (hasta el 60%) para instalaciones repatriadas de ciertos países extranjeros o que producen productos de salud pública identificados como críticos por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HSS)”, especifica el resumen de la propuesta de ley en la página web de monitoreo.

La pieza legislativa también dispone para un crédito fiscal del 30% a los fabricantes de productos médicos que adquieran productos o servicios a empresas en estas zonas, lo que fomentaría el desarrollo de redes de proveedores locales.

Para Pizarro Otero, por la ubicación geográfica, motivos de seguridad nacional y la condición territorial de Puerto Rico, este tipo de medidas benefician tanto al gobierno federal como local.

“Ahora mismo, estamos con un presidente que tiene unas movidas bien agresivas con el tema de los aranceles, y el tema de reshoring a Estados Unidos, Puerto Rico es parte de ‘Made in America’. O sea, ‘Hecho en Puerto Rico” es ‘Made in the USA’, así que nosotros nos podemos aprovechar de esa oportunidad como puertorriqueños y ofrecer nuestro territorio que tiene el conocimiento técnico. De hecho, salió un artículo, recientemente, de que muchos ingenieros están decidiendo quedarse en Puerto Rico, porque hay demanda. O sea, que ya no solo se están exportando a otros lugares de la nación, sino que se están quedando en Puerto Rico. Tenemos el conocimiento técnico, tenemos una localización geográfica importante en el mismo medio de Norteamérica y Sudamérica, y somos territorio americano. Hay unas garantías y una seguridad de hacer negocios”, expuso.

En cuanto al impacto económico específico en el territorio, Pizarro Lugo anticipó que la potencial relocalización de empresas generaría más empleos, pieza clave para el desarrollo.

“Yo creo que aquí lo importante es que este proyecto, parte de este incentivo, viene de compañías que estén en el exterior, a nivel internacional, que se quieran relocalizar en Puerto Rico…Esto es importante para la isla, porque Puerto Rico ya tiene un mercado existente. Aunque las 936 (sección dentro del Código de Rentas Internas federal) terminaron, en Puerto Rico se quedaron varias farmacéuticas. En total, hay sobre 80 farmacéuticas que operan en la isla; sobre 10 compañías de equipo médico de clase mundial. Por ejemplo, Medtronic, Stryker, CooperVision, son compañías de clase internacional que operan desde Puerto Rico para el mundo. Lo que eso genera en empleos es súper importante para la economía”, analizó.

Añadió: “Todas esas compañías van a necesitar apoyo para conducir sus negocios en la isla, así que el tema de servicios profesionales y cualquier otro tema de compañías de mantenimiento, seguridad, recursos humanos, reclutamiento…todo eso trae un impacto directo e indirecto a la economía local”.

A preguntas sobre cómo la incertidumbre por el plan de aranceles que impulsa la Administración Trump podría afectar cualquier estrategia de reshoring pensada para Puerto Rico, Pizarro Lugo respondió: “Nos hacemos las mismas preguntas, porque, a lo mejor, por decirte una farmacéutica que ya tenía planes de establecerse en Irlanda el año que viene, eso tomó años de planificación. De repente, de buenas a primeras, decir que se va a relocalizar en Puerto Rico, eso va a ser de aquí a seis años, que a lo mejor va a haber otro presidente con otra política pública ahí, es complicado, es difícil. Yo creo que ahí la forma de manejar es el trabajo que estamos haciendo con la gobernadora para crear el terreno fértil a nivel local, y que, independientemente de cualquier cambio de política a nivel nacional, que a nivel local, sí podamos aprovechar esta ola para hacer unos ajustes que sea terreno fértil independiente de cualquier cambio de política a nivel nacional”.

Para el portavoz del sector privado en la isla, en cuanto a las pymes (Pequeñas y medianas empresas), debe trabajarse a la par con la estrategia de manufactura y reshoring que elabora la Administración de la gobernadora Jenniffer González.

“Lo vemos también como oportunidad a los empresarios locales. En el tema de alimentos, por ejemplo. El 85% de lo que se consume en Puerto Rico viene de afuera, y, de ese 25%, la mitad es de EE.UU., y la otra mitad, de lugares como México y Canadá, que se estaban viendo impactados en las negociaciones del tema de los aranceles. Si bien es cierto que a corto plazo eso es un impacto, a mediano y a largo plazo, es una oportunidad para empresarios puertorriqueños para buscar cómo emprender, innovar. El tema de la alimentación con carne de cerdo, en Puerto Rico, hay unas oportunidades de crecimiento, este es el momento para que estos empresarios puedan emprender y puedan trabajarlo”, mencionó.

La Cámara de Comercio de Puerto Rico, organización que agrupa a todos los sectores de la empresa privada en la isla, es uno de los integrantes del grupo de trabajo enfocado en manufactura y reshoring que anunció la gobernadora.

El entrevistado dijo que los temas anteriores son algunos de los que están discutiendo actualmente.

“Estamos todos discutiendo diferentes estrategias como un servicio de conserjería ‘concierge service’; la revisión del tema de los permisos, que siempre ha sido un reto bien grande en la isla y cómo ir flexibilizando para priorizar la inversión privada en la isla”, mencionó.

A mediados de mayo, representantes de la CCPR se trasladaron a Washington D.C. para reunirse con representantes del gobierno de Puerto Rico, así como con congresistas para discutir ese y otros asuntos que impactan la isla.

La entidad auspició el conversatorio titulado “Puerto Rico, abierto para negocios” en el Congreso federal.

Entre los funcionarios de la isla que visitaron la capital federal se encontraban los presidentes de Cámara y Senado, Carlos “Johnny” Méndez y Thomas Rivera Schatz, respectivamente; así como el secretario de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard.

Algunos de los representantes que estuvieron presentes fueron el comisionado residente Pablo José Hernández; la demócrata de Nueva Jersey, Nellie Pou; el republicano de Carolina del Norte, Greg Murphy, y la delegada demócrata de las Islas Vírgenes, Stacey Plaskett.

La Cámara de Comercio además participó de la conferencia SelectUSA 2025, en Maryland, junto a la gobernadora y su equipo de desarrollo económico.

El evento busca facilitar que compañías internacionales expandan sus operaciones en Estados Unidos.

Ordenes ejecutivas firmadas por Jenniffer González

Como parte de la estrategia de desarrollo económico a nivel local, González también firmó órdenes ejecutivas para impulsar el reshoring e impulsar la manufactura.

El reshoring es el proceso mediante el que una empresa localiza su actividad comercial en la jurisdicción de origen, o, en caso de expansión, prioriza su jurisdicción sobre localizaciones extranjeras.

La Orden Ejecutiva 2025-012 formaliza los esfuerzos para incentivar el regreso de compañías manufactureras a Puerto Rico, con la intención de que el territorio vuelva a ser un destino clave para la producción y exportación de productos y aporte al fortalecimiento de la cadena de suministros.

Mediante uno de los decretos firmado en marzo, se estableció el task force de reshoring que lidera Negrón Reichard.

Asimismo, se anunció la creación del Grupo Asesor de Líderes Industriales, que incluye, entre otros, a ejecutivos de sectores clave como la biofarmacéutica, dispositivos médicos, aeroespacial y manufactura avanzada para identificar oportunidades de inversión y servir como embajadores de Puerto Rico en el mercado global.

Parte esencial del plan de la Administración es la reforma de permisos que, según las autoridades en Puerto Rico, ayudará a agilizar proyectos prioritarios o críticos, incluidos los financiados con fondos federales.

Mediante otra orden ejecutiva, la 002, el gobierno de Puerto Rico creó el “Grupo de Trabajo para la Simplificación de Permisos”. Durante su mensaje con motivo de los primeros 100 días de mandato, González dijo que los miembros del organismo habían identificado 737 proyectos prioritarios y aprobado más de 250 para demolición y reconstrucción de viviendas afectadas por el huracán María, mejoras en infraestructuras y puentes y mejoras a la infraestructura de la AAA (Autoridad de Acueductos y Alcantarillados).

Para esa fecha, abril 10, supuestamente contaban con 11,017 permisos únicos adjudicados, 5,955 más que en año pasado.

