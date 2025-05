(VIDEO) Director de COR3 no vislumbra freno en fondos federales para reconstrucción en Puerto Rico pese a plan para reestructurar FEMA

Nueva York – El director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) de Puerto Rico, Eduardo Soria Rivera, dijo a El Diario que no prevé un freno en fondos federales para proyectos de reconstrucción en la isla a través de FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) a pesar de la reestructuración de la agencia que impulsa el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Sin embargo, Soria Rivera argumentó, en entrevista exclusiva con este periódico, que lo anterior sí podría implicar mayores responsabilidades para las autoridades locales en cuanto a la respuesta por desastres.

“De lo que nosotros hemos discutido y hemos podido analizar hasta ahora y de lo que nos han dicho, puede haber cambios en FEMA, pero eso no significa que nos van a quitar los fondos; significa que van a haber cosas que FEMA antes hacía que la van a tener que hacer los estados. Hasta el momento, no ha habido ninguna discusión relacionada a que vamos a perder fondos. Sí ha habido discusiones relacionadas a que nosotros tenemos que prepararnos a hacer funciones que antes hacía FEMA o que actualmente hace FEMA”, explicó el funcionario.

COR3 es la dependencia creada a nivel local para desembolsar los fondos para reconstrucción de FEMA, una vez las partidas son obligadas por la oficina federal. Soria Rivera, como director de la entidad funge como el GAR o representante autorizado, en este caso, de la gobernadora Jenniffer González, para trabajar en colaboración con FEMA durante una declaración de desastre, acorde con las disposiciones de la Ley Stafford.

La Ley Stafford de Ayuda por Desastre y Asistencia por Emergencia es la que establece las pautas en cuanto a respuesta a desastres en estados, territorios y otras jurisdicciones del gobierno de Estados Unidos para apoyo financiero y otros recursos.

Básicamente, el estatuto autoriza al gobierno federal a proporcionar asistencia cuando se declara un estado de desastre o emergencia.

En términos de fondos federales de FEMA para el programa de Asistencia Pública, al momento, la oficina local maneja unos $37,530,191,356 dólares que han sido obligados en su totalidad por la agencia federal, según los datos actualizados en la página web de COR3 para el 26 de mayo.

De esa cifra, COR3 ha desembolsado $11,832,044,667.

En términos porcentuales, los números equivalen a 100% de fondos obligados versus 32% desembolsados.

Los fondos del programa de Asistencia Pública se utilizan para obra pública permanente en municipios, agencias y organizaciones sin fines de lucro.

Otro programa que maneja COR3 es el de Subvenciones para la Mitigación de Riesgos para desarrollar planes de mitigación de riesgos y reconstruir de una forma que reduzca o mitigue las pérdidas futuras por desastres.

En ese caso, FEMA ha obligado un 17% de la totalidad de fondos asignados a Puerto Rico, y, de esos, COR3 ha desembolsado un 3%.

Traducido en números, las cifras son $661,981,223 versus $127,224,361, respectivamente.

A las asignaciones anteriores, se suman las que administran otras agencias federales como el Departamento de Vivienda (HUD), por ejemplo.

En esta segunda parte de la entrevista, el funcionario también respondió preguntas sobre el estatus de las labores de despeje de vegetación por parte de LUMA Energy, compañía privada encargada de la transmisión y distribución de la electricidad en Puerto Rico, a raíz de las órdenes por parte del Departamento de Energía federal (DOE) para que se agilicen los procesos para reducir la cantidad de apagones.

Segunda y última parte de la entrevista al director de COR3 en Puerto Rico:

El Diario: “¿Qué comunicación ustedes han mantenido con el nuevo liderato en FEMA?, porque recientemente Cameron Hamilton, que era el administrador interino, visitó La Fortaleza y estuvo comprometiéndose con la reconstrucción de la red eléctrica y los fondos de FEMA en esa dirección. Sin embargo, fue despedido por Trump y ahora hay otra persona, David Richardson, la que está a cargo. ¿Tiene esta persona compromiso con la reconstrucción de Puerto Rico?, ¿qué ha comentado al respecto con relación a los fondos FEMA para Puerto Rico?”

Soria Rivera: “FEMA tiene tres niveles. El local que, básicamente, yo salgo de mi puerta y me encuentro con FEMA. Está el nivel de Región 2, que es Nueva York y son los que directamente supervisan el trabajo que se hace en Puerto Rico, y está Washington D.C. Por lo menos con los primeros dos niveles, FEMA en Puerto Rico y Región 2, yo me comunico todos los días, todos los días, varias veces al día. Con Washington, un poco menos, pero sí tenemos mucha comunicación, y gracias a la relación de la gobernadora con varios de los que están en el gabinete del presidente, tenemos completa apertura y comunicación. Nosotros estamos bien informados de lo que está pasando. En términos de la segunda pregunta, de lo que nosotros hemos discutido y hemos podido analizar hasta ahora y de lo que nos han dicho, pueden haber cambios en FEMA, pero eso no significa que nos van a quitar los fondos; significa que van a haber cosas que FEMA antes hacía que la van a tener que hacer los estados. Hasta el momento, no ha habido ninguna discusión relacionada a que vamos a perder fondos. Sí ha habido discusiones relacionadas a que nosotros tenemos que prepararnos a hacer funciones que antes hacía FEMA o que actualmente hace FEMA”

El Diario: “¿Como qué funciones?”

Soria Rivera: “En la parte de la respuesta inmediata al desastre, FEMA tiene un rol primordial, y ese rol, básicamente, va a pasar a los estados sí o sí…Hay un área que no es la que yo trabajo, pero está bajo mi sombrilla de GAR, que es el área de Asistencia Individual, y Asistencia Individual son los vales que le dan a las personas, que si se te dañó la nevera…el dinero que se le da a los individuos usualmente FEMA es quien los maneja y los controla. Esa función posiblemente pase a los estados (o territorios), así que eso es algo adicional que vamos a tener que hacer. La función de nosotros es Asistencia Pública que tiene que ver con todo lo que es infraestructura de municipios, agencias, corporaciones públicas, entidades sin fines de lucro, en esa función nosotros vamos a continuar haciendo lo que hacemos ahora. En Asistencia Pública, FEMA hace mucho trabajo en la obligación de fondos…creando la subvención, porque en FEMA el grant hay que crearlo y se crea a base de los daños que hay…y esa función de crear el grant lo hace FEMA en conjunto con el subrecipiente. Pero es, principalmente, una determinación de FEMA. Lo que nosotros trabajamos es que ese ‘grant’ se maneje bien con el cierre del proyecto y el monitoreo continuo que se le da. En palabras sencillas, FEMA crea el grant y yo me aseguro de los pagos. Ahora, con el nuevo modelo, bien probablemente lo que nos van a dar es una subvención en bloque, que eso es en vez de yo darte 12,000 grants pequeños y de ese grande tú creas los pequeños. O sea que nos van a dar una asignación en bloque y esas asignaciones tienen que manejarla los estados, eso es lo que probablemente va a ocurrir”

No es reestructurar FEMA, es cómo hacerlo

El Diario: “Pero, ¿tenemos la capacidad?, porque uno de los planteamientos que le preocupa a mucha gente es si Puerto Rico tiene la capacidad de asumir esas responsabilidades. Uno lo piensa y (probablemente) van a necesitar más empleados locales, porque, incluso, estando FEMA en Puerto Rico ya había una escasez de empleados. ¿Qué análisis usted ha hecho en esa dirección?”

Soria Rivera: “Yo le puedo decir que, por lo menos, los recursos económicos, FEMA no los va a dar; o sea, que eso no va a ser una preocupación. El recurso humano, yo estoy aquí todos los días, son puertorriqueños; 90% de las personas que están ahí son puertorriqueños. Si FEMA deja de hacer eso, esas personas lo que tienen que hacer es cruzar el pasillo, venir a mi oficina, coger un contrato conmigo y no pasó nada, porque son gente que no son de Alaska, de Groenlandia. La mayor parte de la gente que está aquí trabajando con nosotros nuestros proyectos son puertorriqueños. Puede haber uno que otro líder que viene de Nueva York o de Miami, pero le puedo decir que él 90% de las personas viven en Carolina, Levitown, Toa Baja; no son gente que viene de países extraños, y, por eso, es que yo no tengo preocupación, porque ellos sí tienen el expertis, y esas personas pasarán de ser un empleado federal a uno estatal y dar el mismo servicio que dan…Te puedo decir que la única preocupación que yo tengo es lo que hagamos para transicionar; transicionar de una cosa a otra es una preocupación porque yo no quiero que se me atrase la reconstrucción. Pero, si se hace una transición ordenada y estructurada, yo no creo que vaya a haber ningún problema. Si se trata de hacer una transición muy apresurada, puede que nos cause un disloque, y puede que nos cause un atraso. Yo no creo que sea malo lo que está haciendo el gobierno federal con esto. Yo creo que hay una duplicidad de esfuerzos, incluso. Nosotros hacemos una cosa, FEMA lo hace de nuevo, y si nosotros tuviéramos todo junto, lo haríamos de una vez y ya. Yo entiendo el concepto de simplificar a FEMA, yo lo entiendo, y yo creo que todos los estados están de acuerdo con eso de que hay que simplificar el modelo de cómo funciona FEMA”

El Diario: “Lo que usted alerta es sobre cómo hacerlo…”

Soria Rivera: “Claro, y le explico, el desastre de nosotros (en Puerto Rico) es inmenso. Yo creo que es el desastre más grande que ha manejado FEMA, y no, necesariamente, los proyectos que ellos tienen se adaptan a una cosa tan masiva como lo que nos pasó a nosotros, y eso nos ha perjudicado, porque estamos, lamentablemente, trabajando con unos procesos que es para desastres más pequeños, pero ellos no hacen diferencia. Ellos, simplemente, siguen la política, y no es culpa de FEMA. Al contrario, están haciendo lo que se supone. Pero, si me tocara a mí, yo adapto los procesos a mis circunstancias, porque yo soy diferente a Katrina o a Sandy en Nueva York; yo soy diferente a los huracanes que ha habido en Texas o en Florida, y mi capacidad de respuesta es diferente. Pero, FEMA trata a todo el mundo de la misma manera, y eso es un problema”

El Diario: “¿Ustedes le han hecho ese planteamiento directamente a FEMA, a la nueva Administración, en términos de las particularidades de Puerto Rico?”

Soria Rivera: “Todo el tiempo, todo el tiempo, y nosotros damos un ejemplo que es bien sencillo. Si usted va por Cayey o Aibonito, por el centro de la isla, usted está en una carretera, pero gran parte de esa carretera son puentes…Es un puente gigante porque eso está bordeando la montaña, y, si uno no vive en Puerto Rico y no sabe cómo funciona Puerto Rico, uno no lo sabe, uno piensa que eso es una carretera. Arreglar un puente es mucho más difícil que arreglar una carretera, porque un puente puede tener un pilote de 30 o 40 pies y uno no lo ve…O sea, que la topografía de Puerto Rico es un reto. Florida, tú tienes un plano. Texas, tienes un plano, pero Puerto Rico tienes montaña y espacio de playa…, y construir en una montaña es mucho más difícil que construir en un plano. Nosotros recalcamos eso todo el tiempo. Eso aumenta costos, complica los diseños, complica la construcción…”

El Diario: “¿Y en términos de los municipios?, porque usted ha mencionado la importancia de los municipios en medio de toda esta gestión. ¿Cómo se deberían estar integrando de mejor manera a lo que son los procesos, ya sea a través de COR3 u otras entidades?”

Soria Rivera: “Nosotros desde que llegamos nuestra prioridad son los municipios. Hay unos municipios que no necesitan nuestra ayuda, que básicamente corren solos. Son municipios grandes que tienen una estructura de fondos federales que los reciben hace tiempo y lo saben manejar. Incluso, hay municipios que hacen el trabajo con su propia fuerza laboral y con su propio equipo. Esos municipios no tienen problemas, pero esos son 10 o 15. Todos los demás son municipios que nosotros estamos verificando las necesidades particulares de cada uno buscando la manera de ayudarlos. Incluso, estamos haciendo acuerdos de entendimiento entre municipios y entre agencias y municipios para ver cómo nos podemos ayudar. Por ejemplo, municipios que quieren ayudar al DTOP (Departamento de Transportación y Obras Públicas) a construir carreteras en su jurisdicción. Eso es perfecto. Nosotros estamos enfatizando mucho en la colaboración, porque hay municipios en donde el contratista no llega. Simplemente, tiras una subasta y no llega nadie, y tenemos la reconstrucción ahí, tenemos el dinero. Así que estamos buscando formas un poquito creativas de cómo ayudar a esos municipios que tienen esas subastas desiertas o tienen esa falta de capacidad de manejar los fondos, y no es que no quieran manejarlos. Es que, simplemente, son municipios muy pequeños que no tienen una estructura muy robusta, y los estamos asistiendo y los estamos ayudando…”

El Diario: “Con todo lo que nosotros hemos discutido y ahora que se ha impuesto una revisión adicional por parte de FEMA para los proyectos y demás…Recuerdo que el anterior director de COR3 había mencionado una fecha tentativa para ver un Puerto Rico, quizás, más concretamente reconstruido y mencionó el 2032; estamos en el 2025. ¿Se puede hacer un estimado real de cuán pudiéramos ver a un Puerto Rico realmente reconstruido con los fondos que han sido asignados desde María?, ¿cuánto más se pudieran extender estos procesos?, un marco realista que nos pueda brindar”

Soria Rivera: “Por lo menos, los proyectos de impacto que se puedan ver, yo estoy seguro que dentro de los próximos tres, cuatro, cinco años, los van a ver. Como son tantos, hay proyectos que se van a tardar años; se van a tardar más de 10 años. Le voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos $3 billones de dólares para nosotros arreglar lo que se llaman las represas…Hay $3 billones; pero, ¿qué pasa con esos $3 billones? El diseño de las represas tarda cinco años, el diseño nada más, y la construcción de la represa tarda cinco años más. Eso solamente lo puede hacer el Cuerpo de Ingenieros (del Ejército de EE.UU.). Incluso el Cuerpo de Ingenieros con todos sus recursos tarda años en hacer este tipo de proyectos, porque son complicados, estructuralmente difíciles. No hay forma de que yo le pueda decir que se va a hacer antes…El proyecto de la Baldorioty (expreso en la zona metropolitana). El Condado se inunda, y el proyecto para resolver lo de las inundaciones son unas mejores bombas en la Baldorioty (de Castro) que son las que recogen el agua y la depositan en la laguna, nosotros necesitamos tres veces las bombas que están ahí, o sea, que es el triple de lo que hay. Ese proyecto es uno de, aproximadamente, $500 millones. Ese proyecto es soterrado. Yo no puedo poner una bomba por el aire…FEMA nos va a dar el dinero, pero es un proyecto que yo no le puedo decir que se va a hacer en un año o dos, porque es soterrado que vas a tener que romper la carretera…”

Presión a LUMA Energy por despeje de vegetación

El Diario: “¿Cuándo LUMA Energy va a despejar la vegetación en las cinco regiones?, porque se supone que empezaran en el 2023 y van por la región de San Juan nada más…Con la orden del Departamento de Energía federal (DOE) diciéndole a LUMA, ‘miren, tienen que avanzar con el despeje de vegetación’, ¿cuándo se va a completar esto?”

Soria Rivera: “Entiendo que hay cinco proyectos aprobados. Ya ellos empezaron…Sobre la orden del Departamento de Energía, como funciona el Gobierno es…todavía FEMA no nos ha dicho que ha implementado la orden, porque FEMA necesita guías. No es la orden nada más. FEMA necesita una explicación de cómo se va a aplicar eso a FEMA para que después…O sea, estamos hablando que eso va a tardar unos cuantos meses. El que exista la orden, no significa que se resolvió el problema. Es bueno y es positivo, pero el efecto lo vamos a ver a largo plazo; no lo vamos a ver hoy ni mañana, porque las agencias federales funcionan así. La agencia federal, si no le dicen cómo implementar la orden, pues no la pueden implementar”

El Diario: “Pero, ¿LUMA está haciendo lo que tiene que hacer, presentando la documentación como la tiene que presentar, a tiempo, a FEMA, o no?”

Soria Rivera: “Es una pregunta muy general, pero, a veces sí, a veces no. Estamos nosotros encima de ellos todo el tiempo tratando de ayudarlos a que lo hagan. Yo le puedo decir que, cuando yo llegué en enero, estaban bastante graves, diría yo. Ahora están un poco mejor; está fluyendo la cosa más normal. Pero, sigue siendo un trabajo titánico, porque estamos hablando de cientos de millones de dólares en facturas. La contestación es que estaban graves, están mejorando, y, por lo menos, mientras yo y la Administración de la gobernadora estemos aquí, vamos a estar encima de eso. Lo que pueden hacer es mejorar, porque no le vamos a dar ninguna oportunidad de empeorar ni de quedarse como están. Todos, el ‘zar de Energía’, el secretario de la Gobernación, todo el mundo está encima del tema, créame. La gobernadora, todas las semanas, tiene dos y tres reuniones relacionadas con esto. No va a ser falta de seguimiento, y yo estoy seguro que, con el seguimiento que le estamos dando, controlamos un poco mejor la situación. Antes, quizás, había más flexibilidad; nosotros no estamos dando flexibilidad. Estamos bien estrictos”

Aquí puedes leer la primera parte de esta entrevista: Director de COR3 en Puerto Rico sobre los retos para completar proyectos de reconstrucción: “La inflación nos mata”

