La nueva casa en Carrie Bradshaw cuesta más de $4 millones de dólares

Este jueves 29 de mayo estrenó el primer episodio de la tercera temporada de ‘And Just Like That…’, el spin-off de la exitosa serie de televisión y películas de HBO ‘Sex and the City’.

Sarah Jessica Parker volvió a darle vida al personaje de Carrie Bradshaw, la icónica escritora de sexo y amor en Nueva York. Este spin-off ha mostrado la evolución de su personaje y el de sus amigas, también se han incorporado algunos personajes.

En los episodios finales de la segunda temporada, Carrie Bradshaw compró una gran casa en la ciudad con la ilusión de poder compartirla con Aidan, personaje interpretado por John Corbett.

Desde siempre han llamado la atención las propiedades en Nueva York que ha habitado el personaje, pues muchos se preguntan cómo podía pagar el alquiler de un apartamento bien ubicado y tantos zapatos de marca con una columna en un periódico o una revista.

Es por eso que medios como ‘New York Post’ han conversado con agentes de bienes raíces para saber en cuánto está valorada la nueva residencia de Bradshaw.

Como pasó con su icónico apartamento, las escenas exteriores, afuera de la casa, fueron tomadas en una casa real ubicada en 3 Gramercy Park West, aunque los exteriores no son de la misma propiedad.

Se dice que esa misma casa en 3 Gramercy Park West se vendió en 2019 por $4.49 millones de dólares. Aunque la experta en bienes raíces Lauren Mitinas-Kelly le dijo a ‘New York Post’ que actualmente el lugar costaría unos $2.4 millones de dólares.

No se sabe cuál es la opinión que tiene el actual propietario de la casa con que ahora se muestre la fachada del lugar en la serie, pues hay que recordar que la dueña de la fachada de la casa original de Carrie Bradshaw ha tenido cercarla para evitar la molestia de los fanáticos que visitan el lugar.

