Shakira cancela su concierto en Washington tras suspender su show en Boston

La cantante colombiana Shakira anunció la cancelación de su concierto en Washington luego de cancelar su concierto en Boston. Según se informó, la producción no puede trasladarse a tiempo a la capital estadounidense desde Boston.

La artista aseguró que se sentía entristecida por tener que cancelar los conciertos y prometió encontrarse con su público tan pronto sea posible. “Debido a circunstancias ajenas a mi voluntad, me entristece y me duele no poder estar con ustedes mañana en Washington, D.C. Espero poder regresar a Washington D.C. tan pronto como pueda. Mientras tanto, sepan que estoy eternamente agradecida por su apoyo incondicional”, declaró la colombiana en un comunicado.

Según se explicó, la producción de la gira de Shakira “no pudo ser transportada a tiempo” debido a “complicaciones con el concierto anterior en Boston”.

Este concierto en Washington era el espectáculo de inicio del Orgullo Mundial LGTBI. Sin embargo, la artista no ha anunciado la nueva fecha de este show.

Shakira canceló también sus espectáculos de los días 29 y 30 en Boston (Massachusetts) debido a “circunstancias imprevistas”.

La gira de Shakira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ por Estados Unidos ha sido accidentada. Hace unas semanas, el Departamento de Salud del estado de Nueva Jersey informó que investigaba una posible exposición masiva a sarampión en el concierto de de la colombiana en el estadio MetLife.

También en su gira por Latinoamérica Shakira tuvo que reprogramar varios conciertos como su show en Chile, Perú, Medellín (Colombia) y República Dominicana.

Según lo previsto, recorrerá la costa este de Estados Unidos hasta el 7 de junio, continuará por Texas del 11 al 15 de junio y concluirá en la costa oeste el 30 de junio en San Francisco.

A pesar de los inconvenientes, la cantante colombiana se ubica como la única latina con la gira más exitosa de este 2025, según datos de Billboard. Shakira quedó en el segundo lugar con su tour Las mujeres ya no lloran, siendo sólo superada por Coldplay. Shakira vendió más de un millón de entradas en los 21 conciertos que realizó en México y Sudamérica, con ganancias de 130 millones de dólares.

