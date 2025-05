Joe Biden revela su pronóstico médico tras iniciar tratamiento contra el cáncer

El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden (2021–2025), confirmó este viernes que ya inició un tratamiento contra el cáncer de próstata que le fue diagnosticado recientemente y aseguró que las perspectivas médicas son positivas.

“El pronóstico es bueno. Estamos trabajando en todo. Está avanzando y me siento bien. Todos están muy optimistas”, declaró tras participar en un acto en Delaware en honor a los soldados caídos, su primera aparición pública desde que se conoció su diagnóstico a mediados de mayo.

Biden, de 82 años, explicó que el tratamiento consiste en la toma de una pastilla específica durante seis semanas, seguida de otra fase médica. “La expectativa es que podremos superar esto. No está en ningún órgano, mis huesos están fuertes, no ha penetrado”, detalló en declaraciones recogidas por The Washington Post.

El pasado 18 de mayo, la oficina del exmandatario informó que sufre un cáncer de próstata en estado “agresivo” con metástasis en los huesos. Días antes del anuncio, se le detectó un nuevo nódulo prostático tras reportar un aumento en los síntomas urinarios.

Joe Biden pidió frenar la polarización en Estados Unidos

Durante su discurso en Delaware, además de referirse a su salud, Biden alertó sobre la creciente polarización política en Estados Unidos. “Nuestra política se ha vuelto tan dividida y amarga. En todos los años que llevo haciendo esto, nunca pensé que llegaríamos a este punto”, expresó.

También hizo énfasis en la importancia de los valores democráticos y el sacrificio de quienes han luchado por ellos: “El gobierno sigue siendo de la gente y para la gente, y todavía somos libres. Debemos asegurarnos de que ese sacrificio no cae en vano”.

El actual presidente Donald Trump reaccionó inicialmente deseándole una “pronta y exitosa” recuperación. Sin embargo, posteriormente criticó que la información sobre la enfermedad de Biden no se hiciera pública antes y pidió mayor transparencia sobre su estado de salud.

