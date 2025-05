Manelyk González habla de La Casa de los Famosos: ‘Todo estuvo mal desde que salió Zerboni’

Manelyk González, exhabitante de La Casa de los Famosos All-Stars, consideró este jueves que el juego empezó mal desde la salida de su amigo Salvador Zerboni, quien fue eliminado en la primera semana del reality show.

No es la primera vez que la ex Acapulco Shore habla de lo extrañas que han sido las salidas de algunos participantes que eran considerados como fuertes por la audiencia del programa de telerrealidad.

“Tengo una sensación de que todo estuvo mal desde que salió Zerboni”, escribió en su mensaje publicado en la plataforma X.

Tengo una sensación de que todo estuvo mal desde que salió Zerboni #LCDLFAllStars — Manelyk 🎀 (@manelyk_oficial) May 30, 2025

La publicación de Manelyk causó revuelo, pues muchos la apoyaron, ya que consideran que ha habido participantes que no debieron salir. “Claramente. Hubo mano negra desde un inicio. En mi vida me iba a imaginar esta placa para finalistas. Está muy claro que el público no tuvo voz ni voto en esta edición. ¿Un Paulo y una Rosa como finalistas? JAJAJAJA el chiste se cuenta solo”, “Todos tenemos esa sensación!! ¡Es imposible que Rosa haya sido más votada que Dania! Nadie la traga”.

Otros escribieron: “Ya se sabía, lo que pasa es que teníamos la leve esperanza de que no fuese así”, “Ustedes más que nadie tiene acceso a saber que está pasando. Después de la salida de cierto individuo todo conspiró a su favor. Todos están engañando al público”.

La eliminación de Dania Méndez fue una sorpresa para muchos, ya que la consideraban una jugadora fuerte, quien además podría haber llegado a uno de los tres primeros lugares de esta edición. Sin embargo, fue muy distinta la votación.

Ahora se enfrentan a la fase final Rosa Caiafa, Paulo Quevedo, Caramelo, Rey Grupero y Luca Onestini. En los próximos días se conocerá quién de ellos será el que más votos consiguió de la audiencia para convertirse en el ganador de esta temporada all-stars.

