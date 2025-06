“¡No estoy consumiendo drogas!”, responde Musk al NYT

Elon Musk desmintió un reporte del diario The New York Times (NYT) que afirmó que el magnate usó ampliamente ketamina, éxtasis, hongos alucinógenos y otras drogas el año pasado durante la campaña de 2024 a favor de Donald Trump. El millonario respondió que el diario miente porque él no consume drogas.

NYT informó el viernes que el millonario asesor del presidente Trump usó tanta ketamina, un poderoso anestésico, que desarrolló problemas de vejiga, según DW.

El diario añadió que la persona más rica del mundo consumió éxtasis y hongos alucinógenos y viajaba con una caja de pastillas, entre ellas algunas marcadas como Adderall, un estimulante comúnmente recetado para el tratamiento del trastorno por déficit de atención con hiperactividad.

NYT también agregó que se desconoce si Musk consumió drogas mientras dirigía el llamado Departamento de Eficiencia del Gobierno (DOGE) después de que Trump asumiera el poder en enero.

“Mintiendo descaradamente”

Después de publicarse el reportaje, Musk ocupó su cuenta X para responder que “no consume drogas” y aseguró que ya había mencionado que tuvo que tomar ketamina, la cual le fue recetada por un especialista para tratar un “estado de ánimo negativo”.

“Para ser claro, ¡NO estoy consumiendo drogas! El New York Times estaba mintiendo descaradamente”, dijo este sábado Musk en su red social X.

“Probé ketamina ‘recetada’ hace unos años y lo dije en X, así que esto ni siquiera es noticia. Ayuda para salir de agujeros mentales oscuros, pero no la he tomado desde entonces”, agregó.

Musk primero esquivó una pregunta sobre su uso de drogas durante la conferencia de prensa que ofreció el presidente Trump en la Oficina Oval, en donde el dueño de Tesla y SpaceX tenía un ojo morado.

Las fotografías que le tomaron durante la conferencia dejan ver claramente el golpe en el ojo, y lo cual sucede justo cuando salió el informe del NYT sobre su supuesto consumo de drogas.

“Se lastimó jugando con su hijo”

Al ser cuestionado sobre su lesión, Musk aseguró que se lastimó mientras jugaba con su hijo pequeño, llamado X, cuando le dijo al niño que lo golpeara en la cara.

La prensa le preguntó a Trump si estaba al tanto del “consumo regular de drogas de Musk”, como lo reportó NYT, el mandatario respondió: “No lo estaba”. Creo que Elon es un tipo fantástico”, añadió.

El pasado viernes 30 de mayo, Trump ofreció una conferencia para despedir a Elon Musk, quien anunció su retiro del gobierno. Desde el Despacho Oval elogió al millonario y lo calificó como una figura histórica.

“Es uno de los líderes empresariales e innovadores más grandes que el mundo haya dado”, afirmó el presidente, quien destacó la labor del multimillonario como “empleado especial del gobierno”.

Con información de DW

