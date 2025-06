Russell Wilson espera regresar a NY Giants al Super Bowl

Russell Wilson, nuevo quarterback de los New York Giants, afirmó tener la experiencia suficiente para acabar con la crisis que atraviesan los neoyorquinos y llevarlos al Super Bowl.

Wilson, de 36 años, quien en marzo pasado firmó con los Giants para jugar la temporada 2025 de la NFL, hizo referencia al Super Bowl XLVIII que ganó en los controles de los Seattle Seahawks en el MetLife Stadium, hogar de los Giants, en la temporada 2013.

“Cuando entré a este estadio llegué al vestuario y vi que mi casillero era el mismo que tuve cuando gané el Super Bowl, pensé: ‘Ya he estado aquí, ya lo he hecho antes’. Por eso estoy seguro de que es posible acabar con el mal momento y volver a tener éxito en el partido grande“, aseveró el veterano mariscal de campo a NFL.com.

El pasador originario de Cincinnati, Ohio, dijo que con lo aprendido en más de 10 años de carrera ayudará a los neoyorquinos a volver a levantar un trofeo Lombardi.

“La oportunidad que tengo de volver a estar al más alto nivel es inmejorable. No me molestan los reflectores porque es algo que ya he hecho antes en este estadio”, subrayó el 10 veces seleccionado al Pro Bowl.

Los New York Giants han ganado cuatro Super Bowls en su historia. El más reciente lo obtuvieron bajo el liderazgo de Eli Manning en la edición XLVI, de la campaña 2011, con su victoria 21-17 sobre los New England Patriots, que comandaba Tom Brady.

Desde entonces New York sólo ha regresado a los playoffs en dos ocasiones, algo que el mariscal de campo dijo cambiará.

“Hay grandes jugadores aquí, creo que tenemos a los chicos adecuados, son piezas muy buenas que están listas para ofrecer un gran espectáculo“.

Russell Wilson, quien luego de sus años de gloria con Seahawks (2012-2021), fracasó con Denver Broncos (2022-2023) y Pittsburgh Steelers, el año pasado, tiene la misión de hacer resurgir a unos Giants que en 2024 tuvieron la peor temporada de su historia con tres triunfos y 14 derrotas.

El mariscal de campo mencionó que eligió firmar con New York por la visión de juego ofensivo que tiene el entrenador Brian Daboll.

“Estoy emocionado de estar aquí con él y Mike Kafka (coordinador ofensivo) porque su magia ofensiva es realmente especial. Es una gran oportunidad que no voy a desaprovechar”, concluyó.

