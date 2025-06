Frank Ragnow se retira de la NFL a los 29 años por lesiones: “El dolor ha sido brutal”

Frank Ragnow, pilar fundamental de la línea ofensiva de los Detroit Lions durante las últimas siete temporadas, anunció este lunes su retiro del fútbol americano profesional a los 29 años, una decisión que tomó debido al constante dolor físico que arrastra por una larga cadena de lesiones.

El propio jugador hizo pública la noticia a través de sus redes sociales, donde compartió un emotivo mensaje en el que explicó los motivos detrás de esta difícil determinación. “Estos últimos meses han sido extremadamente duros. Me he dado cuenta de que mi etapa en el fútbol americano ha llegado a su fin. Me retiro oficialmente de la NFL. He intentado convencerme de que me sentía bien, pero no es así. El dolor ha sido brutal. Ha sido duro, pero ha valido la pena”, expresó.

“Le he dado todo a este equipo, pensé que podía dar más, pero simplemente no puedo. Tengo que escuchar a mi cuerpo. Es una de las decisiones más difíciles de mi vida. Los Lions han sido increíbles en este proceso. No puedo expresar cuánto agradezco al equipo y a los aficionados. Fue un honor ir a la batalla por todos ustedes”, añadió en su mensaje.

Ragnow fue seleccionado por los Lions en la primera ronda del Draft de 2018, como la vigésima elección global, y desde su llegada al equipo se consolidó rápidamente como una pieza clave en la protección del mariscal de campo.

A lo largo de sus siete temporadas con la franquicia, fue titular en 96 partidos de temporada regular y participó en cuatro encuentros de postemporada. Durante ese tiempo, solo permitió cinco capturas en más de 3,700 jugadas.

Su labor en la trinchera ofensiva lo llevó a ser reconocido en múltiples ocasiones, siendo seleccionado al Pro Bowl en cuatro temporadas distintas.

El calvario de las lesiones

Sin embargo, ese éxito deportivo vino acompañado de un calvario físico. Desde su llegada a la NFL, Ragnow ha lidiado con diversas lesiones que fueron mermando su capacidad para rendir sin dolor.

En diciembre de 2020, sufrió una fractura de laringe que le dificultaba incluso comunicarse durante los partidos. En octubre de 2021, una cirugía en el pie por una placa plantar desgarrada lo dejó fuera 13 partidos, lesión que volvió a molestarlo en la siguiente temporada.

En 2023, su estado físico volvió a estar comprometido por dolencias en la pantorrilla, rodilla, tobillo y espalda, lo que convirtió cada semana en una lucha constante. A pesar de todo, en la semana 3 de la campaña sufrió un desgarro en el pectoral, pero apenas se ausentó un partido.

“Ha sido un largo y doloroso camino. Es hora de priorizar mi salud y el futuro de los míos”, concluyó el ahora exjugador.

