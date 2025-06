La tajante respuesta de Carlos Adyan a Lupillo por decir que le gustaba Caramelo

Carlos Adyan, presentador puertorriqueño de televisión, respondió este lunes a Lupillo Rivera, luego de que el cantante de música regional mexicana dijera que Maripily y él tenían ganas de estar con Caramelo y por eso lo han apoyado tanto en La Casa de los Famosos All-Stars.

El periodista boricua habló en el show En Casa con Telemundo de las declaraciones que el hermano de Jenni Rivera dio este domingo en una cena con Aleska Génesis y Niurka Marcos.

“Admirado Lupillo, me dirijo a ti porque es muy desafortunado usar la orientación sexual como arma para hacer bullying, sobre todo hoy, que comienza el mes del Orgullo”, afirmó.

Además de esto, consideró que no debe burlarse de una comunidad vulnerable. “En primer lugar, yo soy un hombre casado y aunque tú no lo entiendas, yo sí respeto al matrimonio”.

Carlos Adyan le dijo que respete a Telemundo pues le ha dado de comer durante los últimos años y por eso no entiende los comentarios que hizo.

La personalidad de televisión exhortó al artista a que use el dinero para fortalecer su carrea y no caer en polémicas. Por eso, mencionó a algunos exponentes como Clarín León, Grupo Firme y Julión Álvarez, que considera sí representan al género de la música regional mexicana.

Consideró que el hecho de que Luca, Rosa Caiafa y Paulo Quevedo hayan logrado estar en la final no es por Lupillo, sino porque se lo han ganado a pulso.

Destacó que Lupillo Rivera debe respetar el resultado de esta noche, en caso de que no le agrade, pues considera que la competencia ha sido justa y Telemundo transparente con todo el reality show.

Pero no solo Carlos Adyan le respondió a Lupillo Rivera, pues Maripily también usó su cuenta en X para rechazar lo que dijo. “Son unos frustrados perdedores. Es lo único que saben hacer estos parásitos que dan pena, asco. Cuando mañana gane Caramelo me les reiré en la cara a estos perdedores que no superan”, escribió la noche de este 1 de junio.

