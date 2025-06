Lupillo Rivera dice que Maripily y Carlos Adyan desean estar con Caramelo 

El cantante de música regional mexicana, Lupillo Rivera, ha causado revuelo a horas de la final de La Casa de los Famosos All-Stars, al preguntar quién creen que tenga más deseos de estar con Caramelo, si Maripily Rivera o Carlos Adyan.

Durante una cena con Aleska Génesis y Niurka Marcos, el Toro del Corrido aseguró que el expelotero dominicano ha tenido mucho respaldo por parte de la cadena de televisión Telemundo y sobre todo de estas personalidades boricuas.

“Manelyk es una posibilidad, pero también lo apoya mucho este muchacho, ¿cómo es que se llama? Carlos Adyan, a lo mejor él también quiere besar a Caramelo, a lo mejor Maripily también”, afirmó el hermano de Jenni Rivera.

Asco de personas, bien dicen que la mierda flota tarde o temprano ¿Cómo ven lo que dice el respetable Lupillo Rivera de ustedes? @ClovisNienow @carlosadyan@maripilyrivera#LCDLFAllStarspic.twitter.com/3WflDzy9uP — Soy Marbe (@BellaIndirecta) June 2, 2025

Luego de esto, preguntó: “¿Cómo irá a estar el pleito entre Clovis y Romeh?”.

Niurka Marcos también intervino y afirmó: “Esto es algo que yo quiero dejar bien explícito, de mi opinión al respecto. Yo viví una experiencia de entrega total, no me estoy victimizando, pero mi entrega y mi decepción fue tan grande que me bajaron las defensas y hasta me enfermé”.

Además, dijo que mientras estuvo en La Casa de los Famosos sufrió mucho a Caramelo porque se quejó en varias oportunidades de Manelyk y Rey Grupero. “Viví a los dos peleándose conmigo, que fui una persona que lo di todo por ellos, como si fuera un hombre me peleé por ellos”, aseguró.

La actriz cubana sintió que fue abandonada por estos dos jugadores, a pesar de todo el apoyo que le dio. Por esta razón, considera que Luca Onestini es quien debe ganar, ya que no ha desprestigiado ni traicionado a ninguno.

Esta cena ha causado bastante revuelo por todas las declaraciones que surgieron, algunos han mostrado su molestia por los comentarios que han hecho estos eliminados del reality show y otros los han respaldado.

Sigue leyendo:

· Caramelo arrasó con su personaje en los debates de La Casa de los Famosos All-Stars

· Pelea de último minuto entre Paulo y Luca versus Caramelo y Rey Grupero en La Casa de los Famosos All-Stars

· ¿Cuáles fueron las razones que contribuyeron a la eliminación de Alfredo Adame?