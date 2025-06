Miley Cyrus habló públicamente sobre la relación de Billy Ray Cyrus con Elizabeth Hurley

Después de semanas de rumores y especulaciones, finalmente Miley Cyrus se refirió directamente a la relación amorosa que mantiene su papá, Billy Ray Cyrus, con la actriz británica Elizabeth Hurley.

La cantautora, rompió el silencio en una entrevista con The New York Times publicada este sábado. Y lo hizo de una manera directa, reflexiva y sin dramas innecesarios, donde también habló del matrimonio de su madre, Tish Cyrus, con el actor Dominic Purcell.

“Ahora que mi madre está tan enamorada de mi padrastro, a quien adoro por completo, y ahora que mi padre también está encontrando la felicidad, puedo amarlos a ambos como individuos en lugar de como una pareja de padres. Estoy siendo adulta al respecto“, mencionó.

Miley también mencionó lo que significa aceptar esta nueva etapa familiar desde un lugar más consciente.

“Al principio es difícil, porque el niño que llevas dentro reacciona antes de que tu adulto interior pueda decir: ‘Sí, ese es tu padre, pero es solo otra persona que merece estar en su dicha y ser feliz’. Mi yo infantil se ha puesto al día“, confesó Miley con una madurez que deja claro que ha hecho mucho trabajo interno.

Y es que Miley vio a sus papás rehacer sus vidas después de un matrimonio que duró casi 30 años. Billy Ray y Tish Cyrus se casaron en 1993 y, aunque compartieron una vida juntos criando a cinco hijos (Miley, Braison, Noah, Brandi y Trace), el amor se les fue transformando hasta que en 2022 tomaron caminos separados.

Para los que no estaban al tanto, Billy Ray hizo pública su relación con Elizabeth Hurley el pasado Domingo de Pascua, apenas unos meses después de terminar oficialmente su breve matrimonio con la cantante Firerose, en agosto de 2024.

Aprovechando de que estaba hablando sobre su famoso papá, Miley también abordó en la entrevista de The New York Times su tormentosa relación con Billy Ray, asegurando que, pese a los roces normales de familia, los dos no estaban distanciados.

“Creo que el momento oportuno lo es todo… Mi madre realmente amó a mi padre toda su vida, y creo que estar casada con alguien de la industria musical y no ser parte de ella es obviamente muy difícil. Así que creo que asumí parte del dolor de mi madre como propio porque le dolió más a ella que a mí como adulta“, reconoció Cyrus.

A inicios de este mes, Billy Ray compartió una rara foto de toda la familia reunida para celebrar el cumpleaños 31 de Braison. En la imagen también aparecía Miley, terminando así con los rumores de que ambos tenían un distanciamiento.

