Rodolfo Rotondi cumplió su sueño de ganar un título con Cruz Azul

El delantero argentino de la Máquina de Cruz Azul, Carlos Rotondi, no pudo esconder su emoción al poder conquistar el título de campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf tras derrotar 5-0 a los Vancouver Whitecaps en la gran final de esta competencia celebrada en el Estadio Olímpico Universitario.

En declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación tras la victoria de su equipo el atacante aprovechó la oportunidad para destacar el enorme carácter de toda la plantilla para poder superar sin problemas a su rival y así quedarse con el título de la Concacaf que les permite ser considerados como los mejores de la región; asimismo sostuvo que se debe al enorme trabajo que han realizado estos últimos meses para estar en las mejores condiciones físicas posibles.

“Es un desahogo, lo luché, me caí y lo volví a intentarlo… En lo personal es muy difícil, incluso después del 4-3 (contra América) tuve una situación que nunca me pasa. Llego a mi casa a disfrutar de amigos y familia, al segundo día estaba en la mesa de mi casa y no tenía ganas de nada, y mi familia me preguntó ¿Qué pasa? Y no sabía qué responder, era una sensación de tristeza y ellos son lo que te ayudan”, expresó.

“Yo sé quién soy, sé lo que soy como jugador y eso no lo dudé nunca porque sabía que en algún momento iban a llegar las buenas y gracias a Dios pude no dudar de mí que era lo más complicado”, agregó Rotondi en sus declaraciones.

Rotondi también destacó que se siente muy bien alcanzar finalmente el título de campeón debido a que ocurrió en muchos torneos en los que sentían que ya eran campeones y los resultados terminaban cambiando en su contra y otros clubes como el América eran los que se quedaban con el trofeo.

“La verdad que veníamos de mucho torneos donde casi eramos campeones y no se nos daba, hoy jugamos con la sangre en el ojo… una muestra de carácter de este equipo”, concluyó el jugador.

El delantero fue parte fundamental dentro de este partido ante Whitecaps debido a que colaboró con dos asistencias que aportaron en la goleada 5-0.

