Jamie Foxx se pronuncia sobre Sean ‘Diddy’ Combs: “Es un pervertido”

El actor y comediante Jamie Foxx arremetió en contra del magnate musical Sean ‘Diddy’ Combs, quien está siendo enjuiciado en Nueva York por cargos de tráfico sexual, conspiración y transporte para ejercer la prostitución.

El galardonado actor abordó este polémico tema durante un evento promocional de su especial de comedia de Netflix ‘What Had Happened Was’. Foxx expresó su repudio hacia las acusaciones en contra de Combs y lo calificó de “pervertido”.

“Diddy está loco, ¿no? No sé si irá a la cárcel, pero es un pervertido hijo de pu$#. ¿Tengo razón?”, dijo Foxx en el escenario.

Asimismo se refirió brevemente al testimonio de Cassie Ventura, exnovia de Combs y quien hizo fuertes acusaciones en contra del rapero a quien acusó de maltrato, violación, chantaje y más. En su declaración en la corte Ventura relató que Combs contrató a un trabajador sexual a quien le pagó para que le orinara en su boca durante las controversiales fiestas sexuales que organizaba el magnate musical y en las que obligaba a mujeres a participar bajo efectos de drogas.

“¿Por qué eres tan desagradable, Diddy? Viejo asqueroso hijo de p***”, dijo el ganador del Oscar.

Jamie Foxx aseguró que Combs es un artista caído en desgracia y que en el pasado fue una figura de orgullo para la comunidad afroamericana. Sin embargo, señaló que las acusaciones en contra de Combs son una gran decepción para su comunidad.

“Especialmente para nuestra comunidad. Para la gente blanca puede ser una noticia más, pero para la gente negra, ¡ese era nuestro héroe! Todo ese maldito aceite para bebé”, dijo.

Foxx también se burló del hecho de que cuando allanaron las casas de Combs el año pasado la policía halló decenas de botellas de aceite para bebé, que se usaban en las fiestas sexuales.

“Para los negros de aquí, ya sabes cómo nos duele. porque Diddy decía, “It’s all about the Benjamins (todo se trata de dinero)”, y esa era toda nuestra cultura. Ahora, ‘Todo se trata del aceite de bebé’”.

En 2023 Jamie Foxx sufrió una emergencia médica que más tarde se supo fue un derrame cerebral. En ese momento surgió el rumor de que Combs había mandado a matar Foxx. “Internet dijo que Puffy intentó matarme. Sé lo que están pensando, ¿lo hizo?”, dijo Foxx en el especial emitido el año pasado. “¡De ninguna manera! Yo me iba pronto de esas fiestas, me iba a las 9:00 p. m.”, añadió,

Sean ‘Diddy’ Combs fue arrestado en septiembre de 2024 y permanece en prisión en Brooklyn sin derecho a fianza. El juicio comenzó el 5 de mayo en Nueva York. De ser declarado culpable podría enfrentar de 15 años a cadena perpetua.

